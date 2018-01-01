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Поблизу «Варшавки» знесуть аварійну зупинку

Поблизу «Варшавки» знесуть аварійну зупинку
У Луцьку поблизу Завокзального ринку знесуть зупинку, яку перекинуло під час буревію.

Про це йшлося у середу, 3 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.

Заступник директора департаменту муніципальної варти Роман Кулик розповів, що зупинка розташована на вулиці Карпенка-Карого, 1а.

«У 2014 році зупинку разом з кіоском поставив місцевий підприємець. Кіоск демонтували, а зупинку залишили. 24 вересня під час сильного вітру її перекинуло. Департамент ЖКГ звернувся з проханням її демонтувати. Напевно, для того, аби в подальшому встановити нову зупинку», - повідомив Кулик.

За словами заступника мера Григорія Недопада, це радше не зупинка, а лише навіс, який становить небезпеку для життя людей.

«Подібні зупинки ми або будемо демонтувати, або нехай їх приводять у належний вигляд», - додав він.

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Теги: зупинка, Луцьк
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