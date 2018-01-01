Поблизу «Варшавки» знесуть аварійну зупинку





Про це йшлося у середу, 3 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.



Заступник директора департаменту муніципальної варти Роман Кулик розповів, що зупинка розташована на вулиці Карпенка-Карого, 1а.



«У 2014 році зупинку разом з кіоском поставив місцевий підприємець. Кіоск демонтували, а зупинку залишили. 24 вересня під час сильного вітру її перекинуло. Департамент ЖКГ звернувся з проханням її демонтувати. Напевно, для того, аби в подальшому встановити нову зупинку», - повідомив Кулик.



За словами заступника мера Григорія Недопада, це радше не зупинка, а лише навіс, який становить небезпеку для життя людей.



«Подібні зупинки ми або будемо демонтувати, або нехай їх приводять у належний вигляд», - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку поблизу Завокзального ринку знесуть зупинку, яку перекинуло під час буревію Про це йшлося у середу, 3 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.Заступник директора департаменту муніципальної вартирозповів, що зупинка розташована на вулиці Карпенка-Карого, 1а.«У 2014 році зупинку разом з кіоском поставив місцевий підприємець. Кіоск демонтували, а зупинку залишили. 24 вересня під час сильного вітру її перекинуло. Департамент ЖКГ звернувся з проханням її демонтувати. Напевно, для того, аби в подальшому встановити нову зупинку», - повідомив Кулик.За словами заступника мера, це радше не зупинка, а лише навіс, який становить небезпеку для життя людей.«Подібні зупинки ми або будемо демонтувати, або нехай їх приводять у належний вигляд», - додав він.

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