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На Театральному майдані Луцька «не встигли» облаштувати громадську вбиральню

На Театральному майдані Луцька «не встигли» облаштувати громадську вбиральню
ТзОВ «Луцьк фуд сервіс», яке взяло в оренду землю на Театральному майдані, 8, не встигло облаштувати громадську вбиральню до 1 серпня.

Про це йшлося у середу, 3 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник управління майном міської комунальної власності Алла Грабко повідомила, що коли надавали в оренду землю ТзОВ «Луцьк фуд сервіс», одним із пунктів угоди був до 1 серпня 2018 року облаштувати громадську вбиральню на Театральному майдані.

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«Бачачи, що не проводиться ремонт, на початку червня про це нагадали орендарю. На що той звернувся з листом, бо йому треба було погодити документи. Він попросив продовжити термін до 1 квітня 2019 року, адже не встигає. Він хоче там зробити дуже гарний туалет», - сказала посадовиця.

Натомість член виконкому Ігор Алєксєєв відзначив, що ця ситуація свідчить про подвійні стандарти, адже з такими підприємцями потрібно розривати договори.

«Людина надурила Луцьку міську раду. Треба показати, що дурити міську раду дуже-дуже-дуже дорого», - наголосив Алєксєєв. Його підтримали й Ігор Муковоз та Олександр Серватович.

«Я навіть бачив проект щодо будівництва будинку на 17 поверхів. Жадність підприємця не має розповсюджуватися на лучан», - зазначив Серватович.

Своєю чергою, секретар Григорій Пустовіт вважає, що ТзОВ «Луцьк фуд сервіс» робить кроки, аби привести місце до ладу і те, за чим не слідкували 13 років, не можна впорядкувати за день.

У підсумку, члени виконкому вирішили внести зміни до попереднього рішення. Відтак, громадська вбиральня на Театральному майдані з‘явиться не раніше 1 квітня наступного року.

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Теги: туалет, кафе, вбиральня, Луцьк, центр, майдан
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Коментарі 2
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Який будинок на 17 поверхів?
Як таке можна дозволити на Театральній площі?
В міській раді або вар`яти, або вдають вар`ятів.
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суки, знову шось мутять. Зробіть обичний туалет!!!! і все. як хто схоче в кафе чи магазин то піде. А хто хоче в туалет то чого йому шукати куди і кудою зайти ???
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