На Театральному майдані Луцька «не встигли» облаштувати громадську вбиральню





Про це йшлося у середу, 3 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.



Начальник управління майном міської комунальної власності Алла Грабко повідомила, що



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«Бачачи, що не проводиться ремонт, на початку червня про це нагадали орендарю. На що той звернувся з листом, бо йому треба було погодити документи. Він попросив продовжити термін до 1 квітня 2019 року, адже не встигає. Він хоче там зробити дуже гарний туалет», - сказала посадовиця.



Натомість член виконкому Ігор Алєксєєв відзначив, що ця ситуація свідчить про подвійні стандарти, адже з такими підприємцями потрібно розривати договори.



«Людина надурила Луцьку міську раду. Треба показати, що дурити міську раду дуже-дуже-дуже дорого», - наголосив Алєксєєв. Його підтримали й Ігор Муковоз та Олександр Серватович.



«Я навіть бачив проект щодо будівництва будинку на 17 поверхів. Жадність підприємця не має розповсюджуватися на лучан», - зазначив Серватович.



Своєю чергою, секретар Григорій Пустовіт вважає, що ТзОВ «Луцьк фуд сервіс» робить кроки, аби привести місце до ладу і те, за чим не слідкували 13 років, не можна впорядкувати за день.



У підсумку, члени виконкому вирішили внести зміни до попереднього рішення. Відтак, громадська вбиральня на Театральному майдані з‘явиться не раніше 1 квітня наступного року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ТзОВ «Луцьк фуд сервіс», яке взяло в оренду землю на Театральному майдані, 8, не встигло облаштувати громадську вбиральню до 1 серпня.Про це йшлося у середу, 3 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник управління майном міської комунальної власності Алла Грабко повідомила, що коли надавали в оренду землю ТзОВ «Луцьк фуд сервіс» , одним із пунктів угоди був до 1 серпня 2018 року облаштувати громадську вбиральню на Театральному майдані.«Бачачи, що не проводиться ремонт, на початку червня про це нагадали орендарю. На що той звернувся з листом, бо йому треба було погодити документи. Він попросив продовжити термін до 1 квітня 2019 року, адже не встигає. Він хоче там зробити дуже гарний туалет», - сказала посадовиця.Натомість член виконкому Ігор Алєксєєв відзначив, що ця ситуація свідчить про подвійні стандарти, адже з такими підприємцями потрібно розривати договори.«Людина надурила Луцьку міську раду. Треба показати, що дурити міську раду дуже-дуже-дуже дорого», - наголосив Алєксєєв. Його підтримали йта«Я навіть бачив проект щодо будівництва будинку на 17 поверхів. Жадність підприємця не має розповсюджуватися на лучан», - зазначив Серватович.Своєю чергою, секретар Григорій Пустовіт вважає, що ТзОВ «Луцьк фуд сервіс» робить кроки, аби привести місце до ладу і те, за чим не слідкували 13 років, не можна впорядкувати за день.У підсумку, члени виконкому вирішили внести зміни до попереднього рішення. Відтак, громадська вбиральня на Театральному майдані з‘явиться не раніше 1 квітня наступного року.

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