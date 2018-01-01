У Луцьку пікетували «лісове» управління. ФОТО

Активісти вимагають звільнення начальника Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, натомість в управлінні стверджують – акція протесту замовна та створена з метою піару окремих політиків.Протест кілька десятків активістів влаштували під Волинським обласним управлінням лісового та мисливського господарства у середу, 3 жовтня.Основна вимога пікетувальників – звільнення виконувача обов’язків голови Державного агентства лісових ресурсів Українита начальника Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександра Кватирка.За словами активістів, причиною таких вимог стали дії керівництва лісової галузі на територіях заповідників. Зокрема, на їхнє переконання, відбувається рубка лісів у національному парку «Цуманська пуща», надання в оренду території заказників для мисливства та зменшення території заказника «Зубр». Вершиною, кажуть пікетувальники, став інцидент у Воротневі.Активісти направили звернення до прем’єр-міністра Українита першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Україниз вимогою звільнити Володимира Бондаря з посади в.о. голови Державного агентства лісових ресурсів України та Олександра Кватирка з посади начальника Волинського управління лісового та мисливського господарства.Звернення підписали представники громадського руху «Народний контроль», ГО «Самооборона Волині», ВО «Свобода», Об’єднання «Самопоміч», ВГО «Сокіл», Громадянська позиція, Національний корпус, та Студентська рада Волині.Окремо активісти вимагають розслідування інциденту на території державного заказника «Воротнів».Під час акції протесту депутати зайшли у приміщення обласного управління, аби поспілкуватися з самим Олександром Кватирком. Щоправда, чекати, поки Кватирко вийде, щоб надати відповіді та коментарі, не стали.За словами самого Кватирка, акція створена штучно, аби дискредитувати галузь та відвести очі від реальних проблем, які існують у лісовому господарстві.«Дві людини, які хочуть бути дуже близькими до галузі, сьогодні роблять таке шоу. Сьогодні у нас в галузі багато проблем, і вона тримається з усіх сил. Зараз такими подіями нас дискредитують, відводять очі від дійсних проблем. До моєї персони увага з першого дня призначення. На сцені, яка сьогодні була тут, люди одні і ті самі – ми їх бачили у 2005 році, 2015 і 2018.Я б їх хотів запитати, чому вони відмовилися зайти, чому не приходили три роки. Я вважаю, що це замовна акція, певні політичні сили та депутати втрачають свою вагу і їм потрібно робити шоу.Данильчуку і депутатам дозволили зайти і запитати, які є конкретні вимоги. Хай скажуть, де вони були три роки, якщо Кватирко такий поганий керівник ще з 2015 року. Чого три роки мовчали? Чому Данильчук у 2015, 2016 та 2017 роках був прихильником лісівників. Його одне питання хвилювало – Цуманська пуща. Бо це завжди реальний піар», – зазначив Олександр Кватирко.Окремо начальник управління додав – у справі щодо інциденту у Воротневі проводять службове розслідування, його результат повідомлять у п’ятницю, 5 жовтня.