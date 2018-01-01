Повідомили, скількох волинян призвуть до армії цієї осені

Щорічно в усіх областях України, у тому числі й на Волині, відбувається призов юнаків на строкову військову службу.Уже з жовтня в Україні розпочинається осінній призов, який триватиме до кінця грудня цього року, - повідомили у Волинському обласному військовому комісаріаті.Цієї осені до війська призвуть 570 волинян, які будуть проходити військову службу в Збройних Силах України, Національній гвардії, Державній прикордонній службі та Державній спеціальній службі транспорту України.Як і у минулі роки, призову до війська підлягають чоловіки від 20 до 27 років, котрі за станом здоров’я, освіти, морально-діловими якостями, фізичним розвитком придатні до проходження військової служби і не мають підстав для надання відстрочки чи звільнення від військової служби.На призовну комісію також викликаються юнаки від 18 до 20 років, оскільки призивний вік згідно із Законом України «Про військовий обов'язок і військову службу» становить з 18 до 27 років. Їх викликають для уточнення облікових даних та надання відстрочки відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» або для звільнення згідно зі ст. 18 того ж Закону.Нагадуємо, що громадяни України, які приписані до призовних дільниць, зобов'язані прибувати за викликом районного військового комісаріату для проходження медичного огляду та призову на військову службу.Згідно з українським законодавством, призовники, які отримали повістку з військкомату зобов’язані прибути до призовної дільниці в термін, зазначений у повістці. Неотримання повістки з будь-яких причин не є підставою для ігнорування призову. Відповідно до ст. 15, п.8.4, Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», громадяни призовного віку зобов'язані з'явитися до призовної дільниці у 10-денний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України. Отже, як тільки в країні оголошено про початок нового призову в армію (з 1 жовтня 2018 року), військовозобов’язаним громадянам дається 10 днів на явку у військовий комісаріат.