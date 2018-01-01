Повідомили, скількох волинян призвуть до армії цієї осені
Сьогодні, 17:43
Щорічно в усіх областях України, у тому числі й на Волині, відбувається призов юнаків на строкову військову службу.
Уже з жовтня в Україні розпочинається осінній призов, який триватиме до кінця грудня цього року, - повідомили у Волинському обласному військовому комісаріаті.
Цієї осені до війська призвуть 570 волинян, які будуть проходити військову службу в Збройних Силах України, Національній гвардії, Державній прикордонній службі та Державній спеціальній службі транспорту України.
Як і у минулі роки, призову до війська підлягають чоловіки від 20 до 27 років, котрі за станом здоров’я, освіти, морально-діловими якостями, фізичним розвитком придатні до проходження військової служби і не мають підстав для надання відстрочки чи звільнення від військової служби.
На призовну комісію також викликаються юнаки від 18 до 20 років, оскільки призивний вік згідно із Законом України «Про військовий обов'язок і військову службу» становить з 18 до 27 років. Їх викликають для уточнення облікових даних та надання відстрочки відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» або для звільнення згідно зі ст. 18 того ж Закону.
Нагадуємо, що громадяни України, які приписані до призовних дільниць, зобов'язані прибувати за викликом районного військового комісаріату для проходження медичного огляду та призову на військову службу.
Згідно з українським законодавством, призовники, які отримали повістку з військкомату зобов’язані прибути до призовної дільниці в термін, зазначений у повістці. Неотримання повістки з будь-яких причин не є підставою для ігнорування призову. Відповідно до ст. 15, п.8.4, Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», громадяни призовного віку зобов'язані з'явитися до призовної дільниці у 10-денний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України. Отже, як тільки в країні оголошено про початок нового призову в армію (з 1 жовтня 2018 року), військовозобов’язаним громадянам дається 10 днів на явку у військовий комісаріат.
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Уже з жовтня в Україні розпочинається осінній призов, який триватиме до кінця грудня цього року, - повідомили у Волинському обласному військовому комісаріаті.
Цієї осені до війська призвуть 570 волинян, які будуть проходити військову службу в Збройних Силах України, Національній гвардії, Державній прикордонній службі та Державній спеціальній службі транспорту України.
Як і у минулі роки, призову до війська підлягають чоловіки від 20 до 27 років, котрі за станом здоров’я, освіти, морально-діловими якостями, фізичним розвитком придатні до проходження військової служби і не мають підстав для надання відстрочки чи звільнення від військової служби.
На призовну комісію також викликаються юнаки від 18 до 20 років, оскільки призивний вік згідно із Законом України «Про військовий обов'язок і військову службу» становить з 18 до 27 років. Їх викликають для уточнення облікових даних та надання відстрочки відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» або для звільнення згідно зі ст. 18 того ж Закону.
Нагадуємо, що громадяни України, які приписані до призовних дільниць, зобов'язані прибувати за викликом районного військового комісаріату для проходження медичного огляду та призову на військову службу.
Згідно з українським законодавством, призовники, які отримали повістку з військкомату зобов’язані прибути до призовної дільниці в термін, зазначений у повістці. Неотримання повістки з будь-яких причин не є підставою для ігнорування призову. Відповідно до ст. 15, п.8.4, Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», громадяни призовного віку зобов'язані з'явитися до призовної дільниці у 10-денний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України. Отже, як тільки в країні оголошено про початок нового призову в армію (з 1 жовтня 2018 року), військовозобов’язаним громадянам дається 10 днів на явку у військовий комісаріат.
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