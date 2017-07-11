«Барахолка» луцького авторинку: що продають, окрім машин. ФОТО

Двічі на тиждень – у четвер і неділю – Луцьк стає центром автопродажу всієї Західної України. Продати своїх "залізних коней" сюди з'їжджаються водії з багатьох областей.Утім, пропустити нагоду запропонувати свій товар великій кількості людей не можуть і продавці інших товарів. Тож, окрім автомобілів, на авторинку - безліч різноманітних товарів.Тут можна знайти що завгодно: від продуктів харчування до меблів.Імпровізовані прилавки, якими часто слугують багажники або капоти автомобілів, рясніють найрізноманітнішим крамом - побутовою хімією з Європи, мобільними телефонами, одягом, взуттям. Тут можна знайти навіть ролики чи лижі.До слова, у продавців авторинку - чимало й двоколісного транспорту. Нерідко на авторинок їдуть саме для того, щоб придбати велосипед.