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«Барахолка» луцького авторинку: що продають, окрім машин. ФОТО

«Барахолка» луцького авторинку: що продають, окрім машин. ФОТО
Двічі на тиждень – у четвер і неділю – Луцьк стає центром автопродажу всієї Західної України. Продати своїх "залізних коней" сюди з'їжджаються водії з багатьох областей.

Утім, пропустити нагоду запропонувати свій товар великій кількості людей не можуть і продавці інших товарів. Тож, окрім автомобілів, на авторинку - безліч різноманітних товарів.

Тут можна знайти що завгодно: від продуктів харчування до меблів.

Імпровізовані прилавки, якими часто слугують багажники або капоти автомобілів, рясніють найрізноманітнішим крамом - побутовою хімією з Європи, мобільними телефонами, одягом, взуттям. Тут можна знайти навіть ролики чи лижі.

До слова, у продавців авторинку - чимало й двоколісного транспорту. Нерідко на авторинок їдуть саме для того, щоб придбати велосипед.

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«Барахолка» луцького авторинку: що продають, окрім машин. ФОТО
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«Барахолка» луцького авторинку: що продають, окрім машин. ФОТО
«Барахолка» луцького авторинку: що продають, окрім машин. ФОТО
«Барахолка» луцького авторинку: що продають, окрім машин. ФОТО
«Барахолка» луцького авторинку: що продають, окрім машин. ФОТО
«Барахолка» луцького авторинку: що продають, окрім машин. ФОТО
«Барахолка» луцького авторинку: що продають, окрім машин. ФОТО
«Барахолка» луцького авторинку: що продають, окрім машин. ФОТО
«Барахолка» луцького авторинку: що продають, окрім машин. ФОТО
«Барахолка» луцького авторинку: що продають, окрім машин. ФОТО
«Барахолка» луцького авторинку: що продають, окрім машин. ФОТО
«Барахолка» луцького авторинку: що продають, окрім машин. ФОТО
«Барахолка» луцького авторинку: що продають, окрім машин. ФОТО
«Барахолка» луцького авторинку: що продають, окрім машин. ФОТО
«Барахолка» луцького авторинку: що продають, окрім машин. ФОТО
«Барахолка» луцького авторинку: що продають, окрім машин. ФОТО
«Барахолка» луцького авторинку: що продають, окрім машин. ФОТО
«Барахолка» луцького авторинку: що продають, окрім машин. ФОТО
«Барахолка» луцького авторинку: що продають, окрім машин. ФОТО
«Барахолка» луцького авторинку: що продають, окрім машин. ФОТО

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Теги: Луцьк, авторинок, товари
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