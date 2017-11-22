Будівництво каналізації у Світязі «влетить» у 60 мільйонів
Сьогодні, 15:18
Будівництво каналізаційної мережі та системи очистки стічних вод у селі Світязь Шацького району обійдеться у 59 517 627 гривень.
Відповідний тендер оголосили на ProZorro.
Нагадаємо, раніше навколо каналізування села виник скандал. Тендерний комітет Світязької сільської ради після повторного проведення торгів відмовив переможцю на виконання робіт з реалізації проекту будівництва очисних споруд у селі Світязь вартістю 4 690 609 гривень. Офіційна причина – тендерні пропозиції не відповідають умовам тендерної документації.
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Однак згодом Єврокомісія погодила великий інфраструктурний проект щодо каналізування населених пунктів навколо Світязю. У його рамках планують каналізувати частину селища Шацьк, села Світязь, Пульмо, Мельники і Гаївка.
Збудувати каналізацію у Світязі хочуть до лютого 2021 року.
Окрім того, ще один тендер на 26 528 126 гривень оголосили на будівництво каналізації у селі Пульмо.
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Відповідний тендер оголосили на ProZorro.
Нагадаємо, раніше навколо каналізування села виник скандал. Тендерний комітет Світязької сільської ради після повторного проведення торгів відмовив переможцю на виконання робіт з реалізації проекту будівництва очисних споруд у селі Світязь вартістю 4 690 609 гривень. Офіційна причина – тендерні пропозиції не відповідають умовам тендерної документації.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Савченко розповів, коли можуть вирішити «глобальну проблему» волинського курорту
Однак згодом Єврокомісія погодила великий інфраструктурний проект щодо каналізування населених пунктів навколо Світязю. У його рамках планують каналізувати частину селища Шацьк, села Світязь, Пульмо, Мельники і Гаївка.
Збудувати каналізацію у Світязі хочуть до лютого 2021 року.
Окрім того, ще один тендер на 26 528 126 гривень оголосили на будівництво каналізації у селі Пульмо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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