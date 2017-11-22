Будівництво каналізації у Світязі «влетить» у 60 мільйонів





Відповідний тендер оголосили на ProZorro.



Нагадаємо, раніше навколо каналізування села виник скандал. Тендерний комітет Світязької сільської ради після повторного проведення торгів відмовив переможцю на виконання робіт з реалізації проекту будівництва очисних споруд у селі Світязь вартістю 4 690 609 гривень. Офіційна причина – тендерні пропозиції не відповідають умовам тендерної документації.



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Однак згодом Єврокомісія



Збудувати каналізацію у Світязі хочуть до лютого 2021 року.



Окрім того, ще один тендер на 26 528 126 гривень оголосили на будівництво каналізації у селі Пульмо.

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