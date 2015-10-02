вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку нагородили кращих освітян Волині. ФОТО

У Луцьку нагородили кращих освітян Волині. ФОТО
Напередодні Дня працівника освіти волинські педагоги отримали нагороди за високі професійні досягнення.

Урочистості відбулися у четвер, 4 жовтня у Волинському драматичному театрі імені Тараса Шевченка.

Аби привітати освітян з професійним святом, яке цього року відзначатиметься 7 жовтня, та вручити заслужені нагороди, на захід завітали представники Волинської обласної ради та обласної адміністрації, колеги-педагоги та керівники освітньої галузі.

Голова Волинської обласної адміністрації Олександр Савченко, зазначив, що хорошу роботу вчителів завжди можна побачити за високими досягненнями їх учнів. А тому подякував присутнім за нелегку педагогічну працю та за якісні знання, які вони дали своїм вихованцям.

У Луцьку нагородили кращих освітян Волині. ФОТО


«Ті, хто не мали в житті вчителя, ніколи б не звершували великих і корисних справ. Є випадки, коли ти пам’ятаєш перший клас і пам’ятаєш, як Віра Іванівна бере за руку і веде тебе. І пам'ять ця на все життя. Я постійно вручаю нагороди вашим учням, які перемагали на республіканських, на міжнародних змаганнях. Хіба це не є показник вашої роботи? Вашу роботу ми бачимо завжди», – зазначив Олександр Савченко.

У Луцьку нагородили кращих освітян Волині. ФОТО
У Луцьку нагородили кращих освітян Волині. ФОТО


Начальник управління освіти Волинської ОДА Людмила Плахотна зауважила, що завдяки роботі педагогів, Волинська область стабільно показує високі досягнення у галузі освіти.

У Луцьку нагородили кращих освітян Волині. ФОТО


«Дякую обласній раді та адміністрації за ті високі нагороди, які сьогодні отримали педагоги. Насправді вся освітянська громада, яка нараховує понад 20 тисяч, заслуговує на відзначення. Дякуючи нашим педагогам, Волинь за всіма статистичними даними виглядає дуже достойно у межах всієї України», – зазначила Людимила Плахотна.

Привітав педагогів з професійним святом і голова Волинської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки Василь Грановський. Він зауважив, що зараз відбуваються важливі зміни в освітній галузі та висловив сподівання, що реформа нової української школи буде успішною завдяки взаємодопомозі педагогів та підтримці органів місцевого самоврядування.

У Луцьку нагородили кращих освітян Волині. ФОТО


«Ми всі піонери нової української школи. Великий удар на себе взяли інститути післядипломної педагогічної освіти, підготувавши вчителів молодших класів, для того, щоб вони вступили у той перший етап нової української школи, великий удар взяли на себе управління, відділи освіти та територіальні громади. Сьогодні вітаємо працівників дошкілля, позашкілля, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, всіх професорів, вчителів, ветеранів педагогічної праці, голів профспілкових організацій.

Я думаю, що при спільній співпраці, при взаємодопомозі, при співпраці влади та органів місцевого самоврядування ми досягнемо успіху», – наголосив Василь Грановський.

У Луцьку нагородили кращих освітян Волині. ФОТО
У Луцьку нагородили кращих освітян Волині. ФОТО
У Луцьку нагородили кращих освітян Волині. ФОТО
У Луцьку нагородили кращих освітян Волині. ФОТО
У Луцьку нагородили кращих освітян Волині. ФОТО
У Луцьку нагородили кращих освітян Волині. ФОТО
У Луцьку нагородили кращих освітян Волині. ФОТО
У Луцьку нагородили кращих освітян Волині. ФОТО
У Луцьку нагородили кращих освітян Волині. ФОТО
У Луцьку нагородили кращих освітян Волині. ФОТО
У Луцьку нагородили кращих освітян Волині. ФОТО
У Луцьку нагородили кращих освітян Волині. ФОТО
У Луцьку нагородили кращих освітян Волині. ФОТО
У Луцьку нагородили кращих освітян Волині. ФОТО
У Луцьку нагородили кращих освітян Волині. ФОТО
У Луцьку нагородили кращих освітян Волині. ФОТО
У Луцьку нагородили кращих освітян Волині. ФОТО
У Луцьку нагородили кращих освітян Волині. ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: освітяни, освіта, свято
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ну кожен майже вчитель сфотографований задом, чим фотограф думав. Головне, що Савченко скрізь гарно...
Відповісти
Вибір редактора
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Укрзалізниця звільнить провідницю і начальника поїзда Ковель–Москва, які на ходу виштовхали пасажира
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За добу до поліції звернулося шість волинян, яких обдурили шахраї
Сьогодні, 16:10
Лучанам пропонують платити за опалення авансом
Сьогодні, 16:02
У Луцьку нагородили кращих освітян Волині. ФОТО
Сьогодні, 15:40
У Луцьку зіткнулися дві автівки: винуватець намагався втекти. ФОТО
Сьогодні, 15:32
Чому закривають єдине у Луцьку антикафе «Innerspace»
Сьогодні, 15:30
Схожі новини
У Луцьку освітян привітали зі святом. ФОТО У Луцьку освітян привітали зі святом. ФОТО
02 жовтень, 2015, 17:46
Ковельські студенти похилого віку побували у Польщі Ковельські студенти похилого віку побували у Польщі
18 жовтень, 2014, 14:11
Скільки витрачають на школярів у Луцьку. ВІДЕО Скільки витрачають на школярів у Луцьку. ВІДЕО
01 вересень, 2013, 14:00
У замку Любарта вітали «ліпших з ліпших» студентів. ФОТО У замку Любарта вітали «ліпших з ліпших» студентів. ФОТО
01 вересень, 2013, 12:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розповіли, чи даватимуть субсидії українцям-заробітчанам
Сьогодні, 17:05
 0
Волинянин має понад півсотні сортів винограду та може розпізнати їх на дотик
Сьогодні, 17:00
 0
Верховна Рада підтримала закон щодо української мови та санкції проти двох телеканалів
Сьогодні, 16:56
 0
У Києві в Дніпро скотився автомобіль: водій не виплив. ФОТО
Сьогодні, 16:36
 0
У Луцьку біля дитсадка розсипався каналізаційний люк
Сьогодні, 16:25
 0
Медіа
відео
1/8