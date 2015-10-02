У Луцьку нагородили кращих освітян Волині. ФОТО

Напередодні Дня працівника освіти волинські педагоги отримали нагороди за високі професійні досягнення.Урочистості відбулися у четвер, 4 жовтня у Волинському драматичному театрі імені Тараса Шевченка.Аби привітати освітян з професійним святом, яке цього року відзначатиметься 7 жовтня, та вручити заслужені нагороди, на захід завітали представники Волинської обласної ради та обласної адміністрації, колеги-педагоги та керівники освітньої галузі.Голова Волинської обласної адміністрації, зазначив, що хорошу роботу вчителів завжди можна побачити за високими досягненнями їх учнів. А тому подякував присутнім за нелегку педагогічну працю та за якісні знання, які вони дали своїм вихованцям.«Ті, хто не мали в житті вчителя, ніколи б не звершували великих і корисних справ. Є випадки, коли ти пам’ятаєш перший клас і пам’ятаєш, як Віра Іванівна бере за руку і веде тебе. І пам'ять ця на все життя. Я постійно вручаю нагороди вашим учням, які перемагали на республіканських, на міжнародних змаганнях. Хіба це не є показник вашої роботи? Вашу роботу ми бачимо завжди», – зазначив Олександр Савченко.Начальник управління освіти Волинської ОДАзауважила, що завдяки роботі педагогів, Волинська область стабільно показує високі досягнення у галузі освіти.«Дякую обласній раді та адміністрації за ті високі нагороди, які сьогодні отримали педагоги. Насправді вся освітянська громада, яка нараховує понад 20 тисяч, заслуговує на відзначення. Дякуючи нашим педагогам, Волинь за всіма статистичними даними виглядає дуже достойно у межах всієї України», – зазначила Людимила Плахотна.Привітав педагогів з професійним святом і голова Волинської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки. Він зауважив, що зараз відбуваються важливі зміни в освітній галузі та висловив сподівання, що реформа нової української школи буде успішною завдяки взаємодопомозі педагогів та підтримці органів місцевого самоврядування.«Ми всі піонери нової української школи. Великий удар на себе взяли інститути післядипломної педагогічної освіти, підготувавши вчителів молодших класів, для того, щоб вони вступили у той перший етап нової української школи, великий удар взяли на себе управління, відділи освіти та територіальні громади. Сьогодні вітаємо працівників дошкілля, позашкілля, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, всіх професорів, вчителів, ветеранів педагогічної праці, голів профспілкових організацій.Я думаю, що при спільній співпраці, при взаємодопомозі, при співпраці влади та органів місцевого самоврядування ми досягнемо успіху», – наголосив Василь Грановський.