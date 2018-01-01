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Волинь на 100% готова до опалювального сезону, – Савченко

Волинь на 100% готова до опалювального сезону, – Савченко
Україна з технічної точки зору готова до опалювального сезону. Стан готовності ЖКГ та об`єктів соціальної сфери до осінньо-зимово періоду 2018-2019 років становить 99,8 %. На Волині ж показник – стовідсотковий.

Про це стало відомо під час селекторної наради під головуванням Віце-прем`єр-міністра – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Зубка, - написав на своїй сторінці у Facebook голова Волинської ОДА Олександр Савченко.

Селектор відбувся сьогодні, 4 жовтня 2018 року за участю голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка.

Окрім того, під час наради стало відомо, що виконання закону № 1730 України з реструктуризації боргів теплокомуненерго є у вкрай незадовільному стані.

"На Волині ситуація така: там було лише одне підприємство, яке мало право реструктурувати борги, воно звернулися, договір уклали і працюють далі", - повідомив Геннадій Зубко.

Що стосується підготовки Волинської області до опалювального сезону, то станом на 1 жовтня 2018 року 100% об`єктів соціальної сфери та ЖКГ до зими готові.

"Це і котельні, і школи, і лікарні, і ДНЗ, і водопровідні та каналізаційні системи. Також заготовлений посипковий матеріал на дороги", - йдеться у повідомлені.

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Теги: опалювальний сезон, Геннадій Зубко, Олександр Савченко
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