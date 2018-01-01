У Луцьку через аварію – затор. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Інцидент трапився сьогодні, 5 жовтня, близько 13:45.



Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода трапилась за участі буса Volkswagen і OPEL Vivaro. На місці працює поліція. Як видно з фото, автівки зазнали механічних пошкоджень. Поблизу місця аварії утворився затор і працює регулювальник.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Чернишевського, поблизу школи №13, сталася аварія за участі двох автівок.Про цеповідомили очевидці.Інцидент трапився сьогодні, 5 жовтня, близько 13:45.Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода трапилась за участі буса Volkswagen і OPEL Vivaro. На місці працює поліція. Як видно з фото, автівки зазнали механічних пошкоджень. Поблизу місця аварії утворився затор і працює регулювальник.

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