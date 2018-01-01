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У Луцьку через аварію – затор. ФОТО

У Луцьку через аварію – затор. ФОТО
У Луцьку на вулиці Чернишевського, поблизу школи №13, сталася аварія за участі двох автівок.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Інцидент трапився сьогодні, 5 жовтня, близько 13:45.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода трапилась за участі буса Volkswagen і OPEL Vivaro. На місці працює поліція. Як видно з фото, автівки зазнали механічних пошкоджень. Поблизу місця аварії утворився затор і працює регулювальник.
У Луцьку через аварію – затор. ФОТО
У Луцьку через аварію – затор. ФОТО
У Луцьку через аварію – затор. ФОТО
У Луцьку через аварію – затор. ФОТО
У Луцьку через аварію – затор. ФОТО
У Луцьку через аварію – затор. ФОТО


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Теги: аварія, Луцьк
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Коментарі 1
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