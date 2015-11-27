Скільки заробляє мер Ковеля та його заступники. ДОКУМЕНТ

Олег Кіндер та його заступники.



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Олег Кіндер керує Ковелем уже другу каденцію поспіль. У штаті на посаді топ-менеджерів працює четверо його заступників, один із них – керуючий справами виконавчого комітету, та один консультант.



За перше півріччя 2018 року найбільше заробили Олег Кіндер та його перший заступник Михайло Гетьман: 158 963 гривень та 154 258 гривень відповідно.



Заступник міського голови Андрій Товстига отримав 124 682 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 20 780 гривень).



Заступник міського голови Ігор Прокопів заробив 118 886 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 19 814 гривень)



Керуючий справами виконавчого комітету Володимир Бойко має 114 919 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 19 153 гривень)



Консультант міського голови Наталія Михайлюк отримала 72 050 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 12 008 гривень).



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