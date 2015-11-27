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Скільки заробляє мер Ковеля та його заступники. ДОКУМЕНТ

Скільки заробляє мер Ковеля та його заступники. ДОКУМЕНТ
Повідомили, скільки заробляє міський голова Ковеля Олег Кіндер та його заступники.

Про це пише Конкурент.

Олег Кіндер керує Ковелем уже другу каденцію поспіль. У штаті на посаді топ-менеджерів працює четверо його заступників, один із них – керуючий справами виконавчого комітету, та один консультант.

За перше півріччя 2018 року найбільше заробили Олег Кіндер та його перший заступник Михайло Гетьман: 158 963 гривень та 154 258 гривень відповідно.

Заступник міського голови Андрій Товстига отримав 124 682 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 20 780 гривень).

Заступник міського голови Ігор Прокопів заробив 118 886 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 19 814 гривень)

Керуючий справами виконавчого комітету Володимир Бойко має 114 919 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 19 153 гривень)

Консультант міського голови Наталія Михайлюк отримала 72 050 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 12 008 гривень).
Скільки заробляє мер Ковеля та його заступники. ДОКУМЕНТ

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Теги: Ковель, зарплати, міська рада
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