Скільки заробляє мер Ковеля та його заступники. ДОКУМЕНТ
Сьогодні, 17:00
Повідомили, скільки заробляє міський голова Ковеля Олег Кіндер та його заступники.
Про це пише Конкурент.
Олег Кіндер керує Ковелем уже другу каденцію поспіль. У штаті на посаді топ-менеджерів працює четверо його заступників, один із них – керуючий справами виконавчого комітету, та один консультант.
За перше півріччя 2018 року найбільше заробили Олег Кіндер та його перший заступник Михайло Гетьман: 158 963 гривень та 154 258 гривень відповідно.
Заступник міського голови Андрій Товстига отримав 124 682 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 20 780 гривень).
Заступник міського голови Ігор Прокопів заробив 118 886 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 19 814 гривень)
Керуючий справами виконавчого комітету Володимир Бойко має 114 919 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 19 153 гривень)
Консультант міського голови Наталія Михайлюк отримала 72 050 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 12 008 гривень).
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Про це пише Конкурент.
Олег Кіндер керує Ковелем уже другу каденцію поспіль. У штаті на посаді топ-менеджерів працює четверо його заступників, один із них – керуючий справами виконавчого комітету, та один консультант.
За перше півріччя 2018 року найбільше заробили Олег Кіндер та його перший заступник Михайло Гетьман: 158 963 гривень та 154 258 гривень відповідно.
Заступник міського голови Андрій Товстига отримав 124 682 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 20 780 гривень).
Заступник міського голови Ігор Прокопів заробив 118 886 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 19 814 гривень)
Керуючий справами виконавчого комітету Володимир Бойко має 114 919 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 19 153 гривень)
Консультант міського голови Наталія Михайлюк отримала 72 050 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 12 008 гривень).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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