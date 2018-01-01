У луцькому будинку замінять «ліфт-убивцю»





Відповідний тендер завершився на ProZorro.



Нагадаємо, у будинку на проспекті Молоді, 19а 12 вересня ліфт затис пасажирку між 2 та 3 поверхами,



Рятувальники, які прибули на місце трагедії,



Сусіди розповідали, що навіть після ремонту ліфт



Виграла тендер рівненська фірма "Арм-Еко". На ремонт шахти та заміну ліфта витратять 735 208 гривень.



Усі роботи планують завершити до кінця грудня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькому будинку на проспекті Молоді, 19а відремонтують шахту та замінять ліфт.Відповідний тендер завершився на ProZorro.Нагадаємо, у будинку на проспекті Молоді, 19а 12 вересня ліфт затис пасажирку між 2 та 3 поверхами, жінка загинула Рятувальники, які прибули на місце трагедії, дістали тіло загиблої . За фактом загибелі правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Сусіди розповідали, що навіть після ремонту ліфт «барахлив» Виграла тендер рівненська фірма "Арм-Еко". На ремонт шахти та заміну ліфта витратять 735 208 гривень.Усі роботи планують завершити до кінця грудня.

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