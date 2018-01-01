У луцькому будинку замінять «ліфт-убивцю»
Сьогодні, 11:25
У луцькому будинку на проспекті Молоді, 19а відремонтують шахту та замінять ліфт.
Відповідний тендер завершився на ProZorro.
Нагадаємо, у будинку на проспекті Молоді, 19а 12 вересня ліфт затис пасажирку між 2 та 3 поверхами, жінка загинула.
Рятувальники, які прибули на місце трагедії, дістали тіло загиблої. За фактом загибелі правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Сусіди розповідали, що навіть після ремонту ліфт «барахлив».
Виграла тендер рівненська фірма "Арм-Еко". На ремонт шахти та заміну ліфта витратять 735 208 гривень.
Усі роботи планують завершити до кінця грудня.
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Відповідний тендер завершився на ProZorro.
Нагадаємо, у будинку на проспекті Молоді, 19а 12 вересня ліфт затис пасажирку між 2 та 3 поверхами, жінка загинула.
Рятувальники, які прибули на місце трагедії, дістали тіло загиблої. За фактом загибелі правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Сусіди розповідали, що навіть після ремонту ліфт «барахлив».
Виграла тендер рівненська фірма "Арм-Еко". На ремонт шахти та заміну ліфта витратять 735 208 гривень.
Усі роботи планують завершити до кінця грудня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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