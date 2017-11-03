Краса і спокій осіннього Світязя. ФОТО
Сьогодні, 19:33
Озеро Світязь вабить до себе не лише у літній сезон, а й восени.
Вкотре це підтверджують світлини, які публікують у соцмережах волиняни, - пише Район. Шацьк.
Світлини осіннього Світязя з лебединою зграєю опублікувала на своїй сторінці у Facebook уродженка Шацька, а нині ковельчанка Олена Редько.
А окрасою осіннього озера є чималенька лебедина зграя.
«Осіннє озеро.... Краса...», - так коротко підписала жінка свої світлини.
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Вкотре це підтверджують світлини, які публікують у соцмережах волиняни, - пише Район. Шацьк.
Світлини осіннього Світязя з лебединою зграєю опублікувала на своїй сторінці у Facebook уродженка Шацька, а нині ковельчанка Олена Редько.
А окрасою осіннього озера є чималенька лебедина зграя.
«Осіннє озеро.... Краса...», - так коротко підписала жінка свої світлини.
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