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Краса і спокій осіннього Світязя. ФОТО

Краса і спокій осіннього Світязя. ФОТО
Озеро Світязь вабить до себе не лише у літній сезон, а й восени.

Вкотре це підтверджують світлини, які публікують у соцмережах волиняни, - пише Район. Шацьк.

Світлини осіннього Світязя з лебединою зграєю опублікувала на своїй сторінці у Facebook уродженка Шацька, а нині ковельчанка Олена Редько.

А окрасою осіннього озера є чималенька лебедина зграя.

«Осіннє озеро.... Краса...», - так коротко підписала жінка свої світлини.

Краса і спокій осіннього Світязя. ФОТО
Краса і спокій осіннього Світязя. ФОТО
Краса і спокій осіннього Світязя. ФОТО
Краса і спокій осіннього Світязя. ФОТО
Краса і спокій осіннього Світязя. ФОТО
Краса і спокій осіннього Світязя. ФОТО
Краса і спокій осіннього Світязя. ФОТО
Краса і спокій осіннього Світязя. ФОТО

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Теги: фото, Світязь
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