Краса і спокій осіннього Світязя. ФОТО





Вкотре це підтверджують світлини, які публікують у соцмережах волиняни, - пише



Світлини осіннього Світязя з лебединою зграєю опублікувала на своїй сторінці у Facebook уродженка Шацька, а нині ковельчанка Олена Редько.



А окрасою осіннього озера є чималенька лебедина зграя.



«Осіннє озеро.... Краса...», - так коротко підписала жінка свої світлини.





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