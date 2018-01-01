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У ТРЦ «ПортCity» – новий магазин «ДЕКА»*

У ТРЦ «ПортCity» – новий магазин «ДЕКА»*
Зовсім скоро, 14 жовтня, у ТРЦ «ПОРТCITY» на 1-ому поверсі відкривається новий магазин – «ДЕКА».

У магазині будуть представлені годинники найвідоміших світових брендів, таких як Longines, Breitling, Zenith, Tag Heuer, Maurice Lacroix, Atlantic, Casio та інші.

Будь ви шанувальником швейцарської якості, японської точності або американського стилю – вам вдасться підкреслити свій статус і бездоганний стиль разом з магазином «ДЕКА».

Чекаємо вас 14 жовтня на відкритті магазину «ДЕКА» на 1-ому поверсі ТРЦ «ПортCity.

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Теги: Порт сіті
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