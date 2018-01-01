У ТРЦ «ПортCity» – новий магазин «ДЕКА»*





У магазині будуть представлені годинники найвідоміших світових брендів, таких як Longines, Breitling, Zenith, Tag Heuer, Maurice Lacroix, Atlantic, Casio та інші.



Будь ви шанувальником швейцарської якості, японської точності або американського стилю – вам вдасться підкреслити свій статус і бездоганний стиль разом з магазином «ДЕКА».



Чекаємо вас 14 жовтня на відкритті магазину «ДЕКА» на 1-ому поверсі ТРЦ «ПортCity.



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