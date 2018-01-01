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Ідеальна пора: синонтик уточнила прогноз погоди в Україні

Ідеальна пора: синонтик уточнила прогноз погоди в Україні
Найближчим часом в Україні очікується свіжа осіння погода без дощів. Однак вночі слід бути готовим до похолодання — 4-9 градусів тепла.

Така ситуація, як мінімум, збережеться до середини жовтня, - написала синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook, - пише Обозреватель.

Вона уточнила, що легку прохолоду в Україну приніс атмосферний фронту, проте на півдні України 9 жовтня навпаки спостерігається сонячна погода, а стовпчики термометрів піднялися до 13-17 градусів тепла.

"Що завтра? Антициклон Viktor визначатиме нашу погоду до суботи-неділі із захльостом аж на наступний тиждень. Тобто, ніякого дощу не буде ще довго. Швиденько організуйте майстрів до ремонтів і будівництва на відкритому просторі — саме ідеальна пора: ні холодно, ні жарко, і особливих заморозків не видно. Але самі не перемерзайте, тому що в будинках без опалення ще прохолодно. Усе ж, вночі очікується 4-9 градусів. Прийшов час штанів із начосом, флісів і товстих шкарпеток", — пише синоптик.


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Теги: прогноз, погода, Наталія Діденко
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