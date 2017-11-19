У волинській психлікарні за 3 мільйони відремонтують дах
Сьогодні, 10:25
У Волинській обласній психіатричній лікарні №1 міста Луцька, що у Липинах, реконструюють дах.
Відповідний тендер оголосили на ProZorro.
Йдеться про реконструкцію даху у четвертому корпусі психлікарні. У роботи входять й електроосвітлення горища та облаштування блискавкозахисту.
Загалом на реконструкцію витратять 2 738 848 гривень. Завершити її планують до 31 грудня 2019 року.
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Відповідний тендер оголосили на ProZorro.
Йдеться про реконструкцію даху у четвертому корпусі психлікарні. У роботи входять й електроосвітлення горища та облаштування блискавкозахисту.
Загалом на реконструкцію витратять 2 738 848 гривень. Завершити її планують до 31 грудня 2019 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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