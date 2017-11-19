У волинській психлікарні за 3 мільйони відремонтують дах





Відповідний тендер оголосили на ProZorro.



Йдеться про реконструкцію даху у четвертому корпусі психлікарні. У роботи входять й електроосвітлення горища та облаштування блискавкозахисту.



Загалом на реконструкцію витратять 2 738 848 гривень. Завершити її планують до 31 грудня 2019 року.

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