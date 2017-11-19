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У волинській психлікарні за 3 мільйони відремонтують дах

У волинській психлікарні за 3 мільйони відремонтують дах
У Волинській обласній психіатричній лікарні №1 міста Луцька, що у Липинах, реконструюють дах.

Відповідний тендер оголосили на ProZorro.

Йдеться про реконструкцію даху у четвертому корпусі психлікарні. У роботи входять й електроосвітлення горища та облаштування блискавкозахисту.

Загалом на реконструкцію витратять 2 738 848 гривень. Завершити її планують до 31 грудня 2019 року.

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Теги: психлікарня, Луцьк, Липини
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