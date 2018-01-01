В одному з районів Волині виявили смертельну недугу, яку переносять гризуни

У Турійському районі зафіксували захворювання на туляремію - небезпечну інфекційну хворобу з багатьма механізмами передачі інфекції.Про це повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ України.В області залишається небезпека поширення захворювань людей на туляремію та лептоспіроз, враховуючи значне інфікування гризунів збудниками цих хвороб та скорочення об’ємів дератизаційних заходів в цілому по області.Так, у 2015 та 2018 роках в Турійському районі реєструвалась туляремія (захворювання людей спричинено проведенням сільгоспробіт на власному господарстві та контактом із гризунами). Виявлено інфіковані туляремією гризуни, доставлені з Горохівського, К.Каширського, Луцького, Локачинського, Любомльського, Ратнівського, Старовижівського і Турійського районів.Підтверджується активність природних осередків лептоспірозу майже у всіх районах.