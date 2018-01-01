В одному з районів Волині виявили смертельну недугу, яку переносять гризуни
Сьогодні, 19:12
У Турійському районі зафіксували захворювання на туляремію - небезпечну інфекційну хворобу з багатьма механізмами передачі інфекції.
Про це повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ України.
В області залишається небезпека поширення захворювань людей на туляремію та лептоспіроз, враховуючи значне інфікування гризунів збудниками цих хвороб та скорочення об’ємів дератизаційних заходів в цілому по області.
Так, у 2015 та 2018 роках в Турійському районі реєструвалась туляремія (захворювання людей спричинено проведенням сільгоспробіт на власному господарстві та контактом із гризунами). Виявлено інфіковані туляремією гризуни, доставлені з Горохівського, К.Каширського, Луцького, Локачинського, Любомльського, Ратнівського, Старовижівського і Турійського районів.
Підтверджується активність природних осередків лептоспірозу майже у всіх районах.
Довідково:
Туляремія - гостра природно-осередкова інфекційна хвороба, що характеризується гарячкою, специфічним лімфаденітом (бубон) і ураженням залежно від вхідних воріт шкіри, очей, мигдаликів, легень та інших органів. Збудник Т. Francisella tularensis належить до роду Francisella, родини Brucellaceae. Це дрібна кокобактерія розміром 0,2–0,5 мкм, нерухлива, не утворює спор, має капсулу, грамнегативна. Збудник Т. витримує низькі температури протягом 3–6 міс, а також висушування на зерні, соломі, шкурах тварин. Високі температури і звичайні дезінфекційні засоби знищують збудник Т. протягом 1–5 хв.
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Про це повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ України.
В області залишається небезпека поширення захворювань людей на туляремію та лептоспіроз, враховуючи значне інфікування гризунів збудниками цих хвороб та скорочення об’ємів дератизаційних заходів в цілому по області.
Так, у 2015 та 2018 роках в Турійському районі реєструвалась туляремія (захворювання людей спричинено проведенням сільгоспробіт на власному господарстві та контактом із гризунами). Виявлено інфіковані туляремією гризуни, доставлені з Горохівського, К.Каширського, Луцького, Локачинського, Любомльського, Ратнівського, Старовижівського і Турійського районів.
Підтверджується активність природних осередків лептоспірозу майже у всіх районах.
Довідково:
Туляремія - гостра природно-осередкова інфекційна хвороба, що характеризується гарячкою, специфічним лімфаденітом (бубон) і ураженням залежно від вхідних воріт шкіри, очей, мигдаликів, легень та інших органів. Збудник Т. Francisella tularensis належить до роду Francisella, родини Brucellaceae. Це дрібна кокобактерія розміром 0,2–0,5 мкм, нерухлива, не утворює спор, має капсулу, грамнегативна. Збудник Т. витримує низькі температури протягом 3–6 міс, а також висушування на зерні, соломі, шкурах тварин. Високі температури і звичайні дезінфекційні засоби знищують збудник Т. протягом 1–5 хв.
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