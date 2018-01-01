На шоу «Король десертів» лучанин готуватиме разом з акторами серіалу «Школа»

У новому випуску «Короля десертів» учасники, зокрема й лучанин, готуватимуть солодощі разом з акторами серіалу «Школа».На телеканалі «1+1» триває «солодка» битва за звання найкращого кондитера України під назвою «Король десертів». Судді проекту,, готують для учасників все складніші завдання й не пробачають помилок, а ведучийнамагається підтримувати бадьорий дух кулінарів. Нові випробування й вражаючі десерти глядачі «1+1» побачать уже сьогодні о 21:45.Зірковими гостями кондитерської «Короля десертів» стануть актори серіалу «Школа». Вони готуватимуть кейк-попси, льодяники, брауні, трюфельні цукерки й меренги для кенді-бару.Учасники проекту стануть шеф-кондитерами, але допомогти юним акторам зможуть тільки підказками, адже судді заборонили їм щось брати до рук.Окрім цього, кулінарів чекатимуть ще 2 цікаві випробування.Кондитерська перетвориться на справжнє королівство: розділившись на 2 команди, які очолять Стефан і Кирило, учасники готуватимуть грандіозні торти для «королеви» Тетяни Вербицької. Всі герої реаліті сьогодні постануть у королівських образах. Також кондитери будуть створювати будинок із пряників, замішуючи крем та прикручуючи солодощі до каркасу за допомогою справжнього будівельного приладдя.Нагадаємо, що в минулому випуску жоден з учасників не залишив проект, тож змагатись за титул «короля десертів» продовжили 5 кондитерів: