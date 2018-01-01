На шоу «Король десертів» лучанин готуватиме разом з акторами серіалу «Школа»
Сьогодні, 15:40
У новому випуску «Короля десертів» учасники, зокрема й лучанин Антон Линда, готуватимуть солодощі разом з акторами серіалу «Школа».
На телеканалі «1+1» триває «солодка» битва за звання найкращого кондитера України під назвою «Король десертів». Судді проекту, Стефан Вайттинадан, Тетяна Вербицька й Кирило Сміян, готують для учасників все складніші завдання й не пробачають помилок, а ведучий Володимир Остапчук намагається підтримувати бадьорий дух кулінарів. Нові випробування й вражаючі десерти глядачі «1+1» побачать уже сьогодні о 21:45.
Зірковими гостями кондитерської «Короля десертів» стануть актори серіалу «Школа» Ліза Василенко, Анна Трінчер, Олександр Петренко, Арно Муке та Ірина Кудашова. Вони готуватимуть кейк-попси, льодяники, брауні, трюфельні цукерки й меренги для кенді-бару.
Учасники проекту стануть шеф-кондитерами, але допомогти юним акторам зможуть тільки підказками, адже судді заборонили їм щось брати до рук.
Окрім цього, кулінарів чекатимуть ще 2 цікаві випробування.
Кондитерська перетвориться на справжнє королівство: розділившись на 2 команди, які очолять Стефан і Кирило, учасники готуватимуть грандіозні торти для «королеви» Тетяни Вербицької. Всі герої реаліті сьогодні постануть у королівських образах. Також кондитери будуть створювати будинок із пряників, замішуючи крем та прикручуючи солодощі до каркасу за допомогою справжнього будівельного приладдя.
Нагадаємо, що в минулому випуску жоден з учасників не залишив проект, тож змагатись за титул «короля десертів» продовжили 5 кондитерів: Руслан Вичеров, Антон Линда, Рузанна Щербина, Наталя Микуліч та Олег Чередниченко.
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На телеканалі «1+1» триває «солодка» битва за звання найкращого кондитера України під назвою «Король десертів». Судді проекту, Стефан Вайттинадан, Тетяна Вербицька й Кирило Сміян, готують для учасників все складніші завдання й не пробачають помилок, а ведучий Володимир Остапчук намагається підтримувати бадьорий дух кулінарів. Нові випробування й вражаючі десерти глядачі «1+1» побачать уже сьогодні о 21:45.
Зірковими гостями кондитерської «Короля десертів» стануть актори серіалу «Школа» Ліза Василенко, Анна Трінчер, Олександр Петренко, Арно Муке та Ірина Кудашова. Вони готуватимуть кейк-попси, льодяники, брауні, трюфельні цукерки й меренги для кенді-бару.
Учасники проекту стануть шеф-кондитерами, але допомогти юним акторам зможуть тільки підказками, адже судді заборонили їм щось брати до рук.
Окрім цього, кулінарів чекатимуть ще 2 цікаві випробування.
Кондитерська перетвориться на справжнє королівство: розділившись на 2 команди, які очолять Стефан і Кирило, учасники готуватимуть грандіозні торти для «королеви» Тетяни Вербицької. Всі герої реаліті сьогодні постануть у королівських образах. Також кондитери будуть створювати будинок із пряників, замішуючи крем та прикручуючи солодощі до каркасу за допомогою справжнього будівельного приладдя.
Нагадаємо, що в минулому випуску жоден з учасників не залишив проект, тож змагатись за титул «короля десертів» продовжили 5 кондитерів: Руслан Вичеров, Антон Линда, Рузанна Щербина, Наталя Микуліч та Олег Чередниченко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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