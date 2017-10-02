У Луцьку лунатимуть «Музичні діалоги»
Сьогодні, 19:28
11 жовтня в рамках музичного фестивалю "Стравінський та Україна" відбудуться «Музичні діалоги» памʼяті Федора Стравінського (до 145-річчя дебюту в Київській опері).
Концерт відбудеться за участі вокалістів, лауреатів міжнародних конкурсів Анастасії Янцур (сопрано) і Романа Коренцвіта (тенор), - повідомили у луцькій мерії.
У програмі – твори Ігоря Стравінського, Луїджі Ардіті, Йогана Штрауса, Джакомо Пуччіні, Миколи Римського-Корсакова, Лесі Дичко, Каміля Сен-Санса.
Концерт відбудеться у художньому музеї міста Луцька.
Початок – 17:00.
Телефони для довідок: 24-02-41, (095) 206-75-88.
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Концерт відбудеться за участі вокалістів, лауреатів міжнародних конкурсів Анастасії Янцур (сопрано) і Романа Коренцвіта (тенор), - повідомили у луцькій мерії.
У програмі – твори Ігоря Стравінського, Луїджі Ардіті, Йогана Штрауса, Джакомо Пуччіні, Миколи Римського-Корсакова, Лесі Дичко, Каміля Сен-Санса.
Концерт відбудеться у художньому музеї міста Луцька.
Початок – 17:00.
Телефони для довідок: 24-02-41, (095) 206-75-88.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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