У Луцьку лунатимуть «Музичні діалоги»

Федора Стравінського (до 145-річчя дебюту в Київській опері).



Концерт відбудеться за участі вокалістів, лауреатів міжнародних конкурсів Анастасії Янцур (сопрано) і Романа Коренцвіта (тенор), - повідомили у луцькій мерії.



У програмі – твори Ігоря Стравінського, Луїджі Ардіті, Йогана Штрауса, Джакомо Пуччіні, Миколи Римського-Корсакова, Лесі Дичко, Каміля Сен-Санса.



Концерт відбудеться у художньому музеї міста Луцька.



Початок – 17:00.



Телефони для довідок: 24-02-41, (095) 206-75-88.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 жовтня в рамках музичного фестивалю "Стравінський та Україна" відбудуться «Музичні діалоги» памʼяті(до 145-річчя дебюту в Київській опері).Концерт відбудеться за участі вокалістів, лауреатів міжнародних конкурсів Анастасії Янцур (сопрано) і Романа Коренцвіта (тенор), - повідомили у луцькій мерії.У програмі – твориКонцерт відбудеться у художньому музеї міста Луцька.Початок – 17:00.Телефони для довідок: 24-02-41, (095) 206-75-88.

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