Мешканці луцьких будинків залишилися без гарячої води через ремонт

У Луцьку мешканці будинку на вулиці Федорова вже три місяці не мають гарячої води. Без гарячого водопостачання залишилися й мешканці вулиць Кравчука, Гордіюк, Конякіна.Про це йшлося у четвер, 11 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозберження.Лучанкарозповіла, що у будинку на вулиці Федорова, 6 уже 3 місяці немає гарячої води. Час від часу з кранів тепла ледь тепла вода.Представник ДКП «Луцьктепло» повідомив, що нині реалізують проект щодо реконструкції теплових мереж спільно з ЄБРР. Один із лотів – на Гордіюк-Кравчука. Відтак, мешканці декількох вулиць, зокрема, Федорова, Кравчука, Конякіна, Гордіюк, залишилися без гарячої води, адже у підрядника виникли деякі проблеми під час робіт.До 15 жовтня обіцяють завершити всі роботи і до 20 жовтня подати гарячу воду в оселі лучан.Голова комісіїпоцікавився, чи переглянуть тарифи через неякісне надання послуги гарячого водопостачання.У «Луцьктеплі» пообіцяли перерахувати вартість послуг, однак лише тим лучанам, які звернулися на підприємство.«Люди готові платити, але не коли їх дурять. Або послуга має бути якісна і за неї платити, або проводити перерахунку. Якщо ми так будемо продовжувати. То підвищення вартості тарифів буде під великим знаком питання», - наголосив Козюра.