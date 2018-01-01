Мешканці луцьких будинків залишилися без гарячої води через ремонт
Сьогодні, 11:41
У Луцьку мешканці будинку на вулиці Федорова вже три місяці не мають гарячої води. Без гарячого водопостачання залишилися й мешканці вулиць Кравчука, Гордіюк, Конякіна.
Про це йшлося у четвер, 11 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозберження.
Лучанка Тамара Ярошик розповіла, що у будинку на вулиці Федорова, 6 уже 3 місяці немає гарячої води. Час від часу з кранів тепла ледь тепла вода.
Представник ДКП «Луцьктепло» повідомив, що нині реалізують проект щодо реконструкції теплових мереж спільно з ЄБРР. Один із лотів – на Гордіюк-Кравчука. Відтак, мешканці декількох вулиць, зокрема, Федорова, Кравчука, Конякіна, Гордіюк, залишилися без гарячої води, адже у підрядника виникли деякі проблеми під час робіт.
До 15 жовтня обіцяють завершити всі роботи і до 20 жовтня подати гарячу воду в оселі лучан.
Голова комісії Андрій Козюра поцікавився, чи переглянуть тарифи через неякісне надання послуги гарячого водопостачання.
У «Луцьктеплі» пообіцяли перерахувати вартість послуг, однак лише тим лучанам, які звернулися на підприємство.
«Люди готові платити, але не коли їх дурять. Або послуга має бути якісна і за неї платити, або проводити перерахунку. Якщо ми так будемо продовжувати. То підвищення вартості тарифів буде під великим знаком питання», - наголосив Козюра.
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Про це йшлося у четвер, 11 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозберження.
Лучанка Тамара Ярошик розповіла, що у будинку на вулиці Федорова, 6 уже 3 місяці немає гарячої води. Час від часу з кранів тепла ледь тепла вода.
Представник ДКП «Луцьктепло» повідомив, що нині реалізують проект щодо реконструкції теплових мереж спільно з ЄБРР. Один із лотів – на Гордіюк-Кравчука. Відтак, мешканці декількох вулиць, зокрема, Федорова, Кравчука, Конякіна, Гордіюк, залишилися без гарячої води, адже у підрядника виникли деякі проблеми під час робіт.
До 15 жовтня обіцяють завершити всі роботи і до 20 жовтня подати гарячу воду в оселі лучан.
Голова комісії Андрій Козюра поцікавився, чи переглянуть тарифи через неякісне надання послуги гарячого водопостачання.
У «Луцьктеплі» пообіцяли перерахувати вартість послуг, однак лише тим лучанам, які звернулися на підприємство.
«Люди готові платити, але не коли їх дурять. Або послуга має бути якісна і за неї платити, або проводити перерахунку. Якщо ми так будемо продовжувати. То підвищення вартості тарифів буде під великим знаком питання», - наголосив Козюра.
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