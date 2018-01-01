Жовті красені: на Волині шість громад отримали шкільні автобуси. ФОТО

На Волині 6 шкільних автобусів передали для шкіл регіону – новенькі машини вже сьогодні поїдуть у Рівненську, Луківську, Боратинську, Колківську та Павлівську громади, де обслуговуватимуть опорні навчальні заклади.Урочиста передача відбулася 12 вересня на Київському майдані.На площі зібралися декілька десятків освітян, а поруч вишикувалися 6 новенький шкільних автобусів. Представники закладів, які отримають машини, не стримували радощів. Адже часто до шкіл підвозять сотні дітей із десятків сіл.«Цей автобус нам дуже потрібен, ми заміним ним старий, який відпрацював понад 20 років. Автобус потрапляє до нас саме вчасно, адже старий вже потребував капітального ремонту, а ми підвозимо понад 100 дітей із 15 сіл громади», - розповів директор Павлівського ліцею. За його словами, новий автобус покриє понад 80% потреби в транспортуванні.Голова Волинської обласної державної адміністраціїзауважив, що нові автобуси покликані створити дітям, які змушені добиратися до школи, комфорт. Адже тепер частині школярів не треба буде вставати надто рано, щоб встигнути на заняття.«Приємна подія. Діти вже місяць навчаються, вони чекають на автобуси, сподіваюся, вони будуть справно служити років 10-15, потім ще закупимо. І керівництво держави, і керівництво адміністрації, і батьки хочуть, аби діти навчалися в нових теплих школах, щоб у кожного вона була під домом. На жаль, в житті не завжди так відбувається», - мовив посадовець. За його словами, нестача автобусів - не єдина проблема, але над нею та іншими активно працюють. Тож сьогодні в області забезпеченість шкільними автобусами становить 80-85%.Так, протягом 2016-2017 року у рамках урядової програми для Волині придбали 57 шкільних автобусів. Як розповіла очільник обласного управління освіти, минулоріч передали 14 шкільних автобусів у села, із яких транспорт відправляли в зону АТО - їх купували за 10-ти відсоткового співфінансування місцевих бюджетів. Решту ж автобусів купують за співфінансування із місцевих бюджетів обсягом 30%. За словами Плахотної, на Волині до кінця року передадуть ще 3 автобуси.Представники громад дякували за такий потрібний школам транспорт. Очільник Рівненської ОТГмовив, що це вже 3 автобус для громади із 2016 року. Нинішній автобус купили за умов 30% співфінансування."За 30% вартості автобуса, тобто фактично за 600 тисяч гривень ми отримали новенький сучасний автобус, за що від імені Рівненської громади я дякую", - розповів Крижук. За його словами, дворічний досвід користування автобусами показав, що це хороший та надійний транспорт.Відтак, Савченко вручав ключі представникам громад, після чого вони вирушили оглядати транспорт для своїх шкіл. Зовсім скоро водії завели мотори, і автобуси вирушили до місць призначення.