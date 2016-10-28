«Продавав» диван, доріжку і телефон: у Луцьку засудили інтернет-шахрая

У Луцьку засудили чоловіка, який «розводив» клієнтів через інтернет-сервіси - загалом він видурив у довірливих покупців 15,6 тис грн.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 8 жовтня.Перший випадок обману трапився ще у 2016 році - шахрай усно пообіцяв продати диван та отримав від жінки 820 грн завдатку. Однак на цьому все й закінчилося, а клієнтка не отримала меблів.12 січня 2017 року шахрай вирішив знову підзаробити, і тепер перейшов в інтернет – на ресурсі OLX.ua він виставив оголошення про продаж мобільного телефону марки «Samsung», якого насправді у нього не було. Тож у потенційного клієнта не чистий на руку «продавець» видурив 1500 грн. Менш ніж за тиждень на тому ж сайті шахрай написав оголошення про те, що нібито продає бігову доріжку. Тож від довірливої клієнтки на картку він отримав 500 грн.Ще за 3 дні шахрай виклав ідентичне оголошення на сайті ria.com, і тут йому пощастило більше, адже довірлива клієнтка перерахувала 3000 грн. 22 січня чоловік знову розмістив оголошення про доріжку на OLX.ua та видурив 500 грн, а 27 січня 2017 року чоловік повторив трюк з тією ж доріжкою на ria.com отримав від клієнта 4100 грн. Зрештою, «доріжка» ще раз принесла гроші хитрому злочинцю – 850 грн через сервіс ria.com.15 травня шахрай ще раз «продав» неіснуючий телефон та отримав 4000 грн, а вже в червні вигадав новий, сезонний «розвод» - через OLX.ua він нібито здавав будиночок для відпочинку, якого у нього, звісно ж, не було. Таким чином, він ще двічі обманув клієнтів загалом на 1390 грн.Суд визнав чоловіка винним, та зрештою він відбувся умовним покаранням з іспитовим строком на півтора року.Нагадаємо, також у Луцьку, який тричі продав неіснуючі кросівки.