На ринку на Волині затримали продавця сумнівної риби
Сьогодні, 21:31
Працівники Волинського рибоохоронного патруля спільно із громадськими інспекторами провели низку рейдів, під час яких викрили порушення природоохоронного законодавства.
Про це повідомили в управлінні Держрибагентства у Волинській області.
Під час рейду на ринку у містечку Іваничі працівники патруля затримали громадянина, який продавав майже 50 кілограмів риби, зорема короп, товстолоб та карась сріблястий.
Документів, що підтверджують законність походження біоресурсів та сертифікату якості у порушника не було в наявності. Тому на нього склали протокол за ст. 88-1 КУпАП.
Матеріали направили в суд для притягнення особи до відповідальності.
«Звертаюсь до громадян з проханням, перед тим, як купувати біоресурси на ринках чи у місцях збуту - поцікавтеся, будь ласка, щодо наявності будь-яких документів, що підтверджують законність їх походження. Якщо документів немає - одразу телефонуйте до рибоохоронного патруля. Не ставайте співучасником порушення!» - заявив керівник Управління Держрибагентства у Волинській області Тарас Куньчик.
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Про це повідомили в управлінні Держрибагентства у Волинській області.
Під час рейду на ринку у містечку Іваничі працівники патруля затримали громадянина, який продавав майже 50 кілограмів риби, зорема короп, товстолоб та карась сріблястий.
Документів, що підтверджують законність походження біоресурсів та сертифікату якості у порушника не було в наявності. Тому на нього склали протокол за ст. 88-1 КУпАП.
Матеріали направили в суд для притягнення особи до відповідальності.
«Звертаюсь до громадян з проханням, перед тим, як купувати біоресурси на ринках чи у місцях збуту - поцікавтеся, будь ласка, щодо наявності будь-яких документів, що підтверджують законність їх походження. Якщо документів немає - одразу телефонуйте до рибоохоронного патруля. Не ставайте співучасником порушення!» - заявив керівник Управління Держрибагентства у Волинській області Тарас Куньчик.
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