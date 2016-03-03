На ринку на Волині затримали продавця сумнівної риби

Працівники Волинського рибоохоронного патруля спільно із громадськими інспекторами провели низку рейдів, під час яких викрили порушення природоохоронного законодавства.Про це повідомили в управлінні Держрибагентства у Волинській області.Під час рейду на ринку у містечку Іваничі працівники патруля затримали громадянина, який продавав майже 50 кілограмів риби, зорема короп, товстолоб та карась сріблястий.Документів, що підтверджують законність походження біоресурсів та сертифікату якості у порушника не було в наявності. Тому на нього склали протокол за ст. 88-1 КУпАП.Матеріали направили в суд для притягнення особи до відповідальності.«Звертаюсь до громадян з проханням, перед тим, як купувати біоресурси на ринках чи у місцях збуту - поцікавтеся, будь ласка, щодо наявності будь-яких документів, що підтверджують законність їх походження. Якщо документів немає - одразу телефонуйте до рибоохоронного патруля. Не ставайте співучасником порушення!» - заявив керівник Управління Держрибагентства у Волинській області