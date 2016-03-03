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На ринку на Волині затримали продавця сумнівної риби

На ринку на Волині затримали продавця сумнівної риби
Працівники Волинського рибоохоронного патруля спільно із громадськими інспекторами провели низку рейдів, під час яких викрили порушення природоохоронного законодавства.

Про це повідомили в управлінні Держрибагентства у Волинській області.

Під час рейду на ринку у містечку Іваничі працівники патруля затримали громадянина, який продавав майже 50 кілограмів риби, зорема короп, товстолоб та карась сріблястий.

Документів, що підтверджують законність походження біоресурсів та сертифікату якості у порушника не було в наявності. Тому на нього склали протокол за ст. 88-1 КУпАП.

Матеріали направили в суд для притягнення особи до відповідальності.

«Звертаюсь до громадян з проханням, перед тим, як купувати біоресурси на ринках чи у місцях збуту - поцікавтеся, будь ласка, щодо наявності будь-яких документів, що підтверджують законність їх походження. Якщо документів немає - одразу телефонуйте до рибоохоронного патруля. Не ставайте співучасником порушення!» - заявив керівник Управління Держрибагентства у Волинській області Тарас Куньчик.

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Теги: риба, Волинь
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