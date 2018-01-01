У луцькому соборі помолилися за захисників і вручили їм відзнаки. ФОТО

У Луцьку у Свято-Троїцькому кафедральному соборі помолилися за українських воїнів.Відбулася молебень у суботу, 13 жовтня, напередодні Дня захисника України.Віддати шану воїнам прийшли голова Волинської ОДА, в.о. мера Луцька, волонтери, представники громадських організацій, небайдужі лучани, а також самі бійці та їх рідні.Очолив службу митрополит Луцький і Волинський, котрого, до слова, привітали з Днем ангела.Олександр Савченко зауважив, що цьогоріч День захисника збігся із наданням автокефалії УПЦ.«Княжа Волинь має стати прикладом для всієї України у цьому величному історичному процесі. Я щасливий, що я разом з вами, щасливий, що ми разом у цій церкві. Я сподіваюся, що невдовзі в країні закінчиться війна», - звернувся очільник краю до присутніх.Григорій Пустовіт відзначив, що нині в Україні є чудові Збройні Сили, а раніше була лише армія, якою командувала Росія.«День захисника – це той день, який об’єднав усіх нас, який об’єднав усю Україну. Потрібно віддати шану усім тим, хто виборював майбутнє країни та народу», - наголосив він.Опісля волинським військовим вручили нагороди. Медаллю УПЦ КП «За жертовність і любов до України» нагородили:та волонтераМедаллю «За відвагу» відзначили:та«За хоробрість у бою» нагородили:Відзнаку «За оборону держави» вручили:та