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У луцькому соборі помолилися за захисників і вручили їм відзнаки. ФОТО

У луцькому соборі помолилися за захисників і вручили їм відзнаки. ФОТО
У Луцьку у Свято-Троїцькому кафедральному соборі помолилися за українських воїнів.

Відбулася молебень у суботу, 13 жовтня, напередодні Дня захисника України.

Віддати шану воїнам прийшли голова Волинської ОДА Олександр Савченко, в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт, волонтери, представники громадських організацій, небайдужі лучани, а також самі бійці та їх рідні.
У луцькому соборі помолилися за захисників і вручили їм відзнаки. ФОТО

Очолив службу митрополит Луцький і Волинський Михаїл, котрого, до слова, привітали з Днем ангела.
У луцькому соборі помолилися за захисників і вручили їм відзнаки. ФОТО

Олександр Савченко зауважив, що цьогоріч День захисника збігся із наданням автокефалії УПЦ.

«Княжа Волинь має стати прикладом для всієї України у цьому величному історичному процесі. Я щасливий, що я разом з вами, щасливий, що ми разом у цій церкві. Я сподіваюся, що невдовзі в країні закінчиться війна», - звернувся очільник краю до присутніх.
У луцькому соборі помолилися за захисників і вручили їм відзнаки. ФОТО

Григорій Пустовіт відзначив, що нині в Україні є чудові Збройні Сили, а раніше була лише армія, якою командувала Росія.

«День захисника – це той день, який об’єднав усіх нас, який об’єднав усю Україну. Потрібно віддати шану усім тим, хто виборював майбутнє країни та народу», - наголосив він.
У луцькому соборі помолилися за захисників і вручили їм відзнаки. ФОТО

Опісля волинським військовим вручили нагороди. Медаллю УПЦ КП «За жертовність і любов до України» нагородили: Сергія Мельничука, Олександра Кравченка та волонтера Олену Ксензюк.

Медаллю «За відвагу» відзначили: Олександра Ясинського, Дмитра Доманського, Юрія Рудницького та Олександра Луговського.
У луцькому соборі помолилися за захисників і вручили їм відзнаки. ФОТО

«За хоробрість у бою» нагородили: Олександра Галайду, Миколу Денчука, Дмитра Тріля, Миколу Кравчука, Павла Швидкого, Дмитра Забощука, Віталія Гербу, Володимира Гуполо.
У луцькому соборі помолилися за захисників і вручили їм відзнаки. ФОТО

Відзнаку «За оборону держави» вручили: Богдану Конкевичу, Вадиму Розовіку, Дмитру Голятову, Дмитру Буселу та Олексію Панову.
У луцькому соборі помолилися за захисників і вручили їм відзнаки. ФОТО
У луцькому соборі помолилися за захисників і вручили їм відзнаки. ФОТО
У луцькому соборі помолилися за захисників і вручили їм відзнаки. ФОТО
У луцькому соборі помолилися за захисників і вручили їм відзнаки. ФОТО
У луцькому соборі помолилися за захисників і вручили їм відзнаки. ФОТО
У луцькому соборі помолилися за захисників і вручили їм відзнаки. ФОТО
У луцькому соборі помолилися за захисників і вручили їм відзнаки. ФОТО
У луцькому соборі помолилися за захисників і вручили їм відзнаки. ФОТО
У луцькому соборі помолилися за захисників і вручили їм відзнаки. ФОТО
У луцькому соборі помолилися за захисників і вручили їм відзнаки. ФОТО
У луцькому соборі помолилися за захисників і вручили їм відзнаки. ФОТО
У луцькому соборі помолилися за захисників і вручили їм відзнаки. ФОТО
У луцькому соборі помолилися за захисників і вручили їм відзнаки. ФОТО
У луцькому соборі помолилися за захисників і вручили їм відзнаки. ФОТО
У луцькому соборі помолилися за захисників і вручили їм відзнаки. ФОТО
У луцькому соборі помолилися за захисників і вручили їм відзнаки. ФОТО
У луцькому соборі помолилися за захисників і вручили їм відзнаки. ФОТО
У луцькому соборі помолилися за захисників і вручили їм відзнаки. ФОТО
У луцькому соборі помолилися за захисників і вручили їм відзнаки. ФОТО
У луцькому соборі помолилися за захисників і вручили їм відзнаки. ФОТО
У луцькому соборі помолилися за захисників і вручили їм відзнаки. ФОТО
У луцькому соборі помолилися за захисників і вручили їм відзнаки. ФОТО
У луцькому соборі помолилися за захисників і вручили їм відзнаки. ФОТО
У луцькому соборі помолилися за захисників і вручили їм відзнаки. ФОТО
У луцькому соборі помолилися за захисників і вручили їм відзнаки. ФОТО

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Теги: День захисника, Луцьк, молебень
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