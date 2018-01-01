У луцькому соборі помолилися за захисників і вручили їм відзнаки. ФОТО
Сьогодні, 12:21
У Луцьку у Свято-Троїцькому кафедральному соборі помолилися за українських воїнів.
Відбулася молебень у суботу, 13 жовтня, напередодні Дня захисника України.
Віддати шану воїнам прийшли голова Волинської ОДА Олександр Савченко, в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт, волонтери, представники громадських організацій, небайдужі лучани, а також самі бійці та їх рідні.
Очолив службу митрополит Луцький і Волинський Михаїл, котрого, до слова, привітали з Днем ангела.
Олександр Савченко зауважив, що цьогоріч День захисника збігся із наданням автокефалії УПЦ.
«Княжа Волинь має стати прикладом для всієї України у цьому величному історичному процесі. Я щасливий, що я разом з вами, щасливий, що ми разом у цій церкві. Я сподіваюся, що невдовзі в країні закінчиться війна», - звернувся очільник краю до присутніх.
Григорій Пустовіт відзначив, що нині в Україні є чудові Збройні Сили, а раніше була лише армія, якою командувала Росія.
«День захисника – це той день, який об’єднав усіх нас, який об’єднав усю Україну. Потрібно віддати шану усім тим, хто виборював майбутнє країни та народу», - наголосив він.
Опісля волинським військовим вручили нагороди. Медаллю УПЦ КП «За жертовність і любов до України» нагородили: Сергія Мельничука, Олександра Кравченка та волонтера Олену Ксензюк.
Медаллю «За відвагу» відзначили: Олександра Ясинського, Дмитра Доманського, Юрія Рудницького та Олександра Луговського.
«За хоробрість у бою» нагородили: Олександра Галайду, Миколу Денчука, Дмитра Тріля, Миколу Кравчука, Павла Швидкого, Дмитра Забощука, Віталія Гербу, Володимира Гуполо.
Відзнаку «За оборону держави» вручили: Богдану Конкевичу, Вадиму Розовіку, Дмитру Голятову, Дмитру Буселу та Олексію Панову.
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Відбулася молебень у суботу, 13 жовтня, напередодні Дня захисника України.
Віддати шану воїнам прийшли голова Волинської ОДА Олександр Савченко, в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт, волонтери, представники громадських організацій, небайдужі лучани, а також самі бійці та їх рідні.
Очолив службу митрополит Луцький і Волинський Михаїл, котрого, до слова, привітали з Днем ангела.
Олександр Савченко зауважив, що цьогоріч День захисника збігся із наданням автокефалії УПЦ.
«Княжа Волинь має стати прикладом для всієї України у цьому величному історичному процесі. Я щасливий, що я разом з вами, щасливий, що ми разом у цій церкві. Я сподіваюся, що невдовзі в країні закінчиться війна», - звернувся очільник краю до присутніх.
Григорій Пустовіт відзначив, що нині в Україні є чудові Збройні Сили, а раніше була лише армія, якою командувала Росія.
«День захисника – це той день, який об’єднав усіх нас, який об’єднав усю Україну. Потрібно віддати шану усім тим, хто виборював майбутнє країни та народу», - наголосив він.
Опісля волинським військовим вручили нагороди. Медаллю УПЦ КП «За жертовність і любов до України» нагородили: Сергія Мельничука, Олександра Кравченка та волонтера Олену Ксензюк.
Медаллю «За відвагу» відзначили: Олександра Ясинського, Дмитра Доманського, Юрія Рудницького та Олександра Луговського.
«За хоробрість у бою» нагородили: Олександра Галайду, Миколу Денчука, Дмитра Тріля, Миколу Кравчука, Павла Швидкого, Дмитра Забощука, Віталія Гербу, Володимира Гуполо.
Відзнаку «За оборону держави» вручили: Богдану Конкевичу, Вадиму Розовіку, Дмитру Голятову, Дмитру Буселу та Олексію Панову.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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