Із квітами та на колінах: у Луцьку вшанували полеглих захисників. ФОТО
Сьогодні, 12:45
У Луцьку віддали шану усім тим, хто загинув під час виконання бойових завдань на Сході України.
13 жовтня у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відбулася молебень за українських воїнів.
Згодом на Театральному майдані зібралися священнослужителі, представники міської та обласної влади, громадських організацій, воїни АТО, їх рідні та друзі, а також небайдужі лучани.
Присутні поклали квіти до фотостенду пам'яті Героїв Небесної Сотні та волинян, які загинули в АТО, стаючи на коліна. Опісля вирушили на міське кладовище, що у селі Гаразджа, аби там вшанували пам'ять загиблих атовців.
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13 жовтня у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відбулася молебень за українських воїнів.
Згодом на Театральному майдані зібралися священнослужителі, представники міської та обласної влади, громадських організацій, воїни АТО, їх рідні та друзі, а також небайдужі лучани.
Присутні поклали квіти до фотостенду пам'яті Героїв Небесної Сотні та волинян, які загинули в АТО, стаючи на коліна. Опісля вирушили на міське кладовище, що у селі Гаразджа, аби там вшанували пам'ять загиблих атовців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Ми разом вами
Уточнення розповіли . На одном коліні
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