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Із квітами та на колінах: у Луцьку вшанували полеглих захисників. ФОТО

Із квітами та на колінах: у Луцьку вшанували полеглих захисників. ФОТО
У Луцьку віддали шану усім тим, хто загинув під час виконання бойових завдань на Сході України.

13 жовтня у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відбулася молебень за українських воїнів.

Згодом на Театральному майдані зібралися священнослужителі, представники міської та обласної влади, громадських організацій, воїни АТО, їх рідні та друзі, а також небайдужі лучани.

Присутні поклали квіти до фотостенду пам'яті Героїв Небесної Сотні та волинян, які загинули в АТО, стаючи на коліна. Опісля вирушили на міське кладовище, що у селі Гаразджа, аби там вшанували пам'ять загиблих атовців.
Із квітами та на колінах: у Луцьку вшанували полеглих захисників. ФОТО
Із квітами та на колінах: у Луцьку вшанували полеглих захисників. ФОТО
Із квітами та на колінах: у Луцьку вшанували полеглих захисників. ФОТО
Із квітами та на колінах: у Луцьку вшанували полеглих захисників. ФОТО
Із квітами та на колінах: у Луцьку вшанували полеглих захисників. ФОТО
Із квітами та на колінах: у Луцьку вшанували полеглих захисників. ФОТО
Із квітами та на колінах: у Луцьку вшанували полеглих захисників. ФОТО
Із квітами та на колінах: у Луцьку вшанували полеглих захисників. ФОТО
Із квітами та на колінах: у Луцьку вшанували полеглих захисників. ФОТО
Із квітами та на колінах: у Луцьку вшанували полеглих захисників. ФОТО
Із квітами та на колінах: у Луцьку вшанували полеглих захисників. ФОТО
Із квітами та на колінах: у Луцьку вшанували полеглих захисників. ФОТО
Із квітами та на колінах: у Луцьку вшанували полеглих захисників. ФОТО
Із квітами та на колінах: у Луцьку вшанували полеглих захисників. ФОТО
Із квітами та на колінах: у Луцьку вшанували полеглих захисників. ФОТО
Із квітами та на колінах: у Луцьку вшанували полеглих захисників. ФОТО
Із квітами та на колінах: у Луцьку вшанували полеглих захисників. ФОТО
Із квітами та на колінах: у Луцьку вшанували полеглих захисників. ФОТО
Із квітами та на колінах: у Луцьку вшанували полеглих захисників. ФОТО

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Теги: День захисника, Луцьк
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