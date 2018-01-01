На Волині подорожчав проїзд у маршрутках

На Волині частина перевізників у зв’язку зі здорожчанням витрат на пальне підняла вартість проїзду на міжміських та міжобласних рейсах.Цю інформацію у коментаріпідтвердила перевізникВона розповіла, що на маршрутах її обслуговування вартість проїзду зросла із 12 жовтня. Перевізник обслуговує маршрути «Луцьк-Турійськ», «Луцьк-Будятичі», «Луцьк-Ветли-Гірки», «Луцьк-Любешів-Щитинь», «Луцьк-Липно через Журавичі», «Луцьк-Люботин-Невір», «Луцьк-Камінь-Каширський», «Луцьк-Залаззя» тощо.За словами перевізниці, це – вимушений крок.«З 12 жовтня ми підвищили тариф на проїзд на міжміських маршрутах на 30%. Дуже стрімко здорожчало паливо і паливно-мастильні матеріали», - пояснила Приходько. Саме пальне та матеріали є основними витратами при здійснені перевезень. Розрахунки здійснюють самі перевізники, однак, можливо, навіть таке зростання ціни – не остаточне.«Це не залежить від нас, а від того, чи буде надалі підійматися ціна на паливо», - резюмувала Приходько. Також вона навела приклад – якщо раніше вартість проїзду на із Луцька до Турійська становила 59,50 грн, то із 12 жовтня - 75, 70 грн, а проїзд до Любешова здорожчав із 90,2 грн до 114,83 грн.Приходко також розповіла, що знає, ціни на перевезення зросли й у низки її колег.Проте наразі вартість проїзду підняли не всі перевізники. Наприклад, на маршрутах «Луцьк – Богушівка», «Луцьк - Лісова Пісня», «Луцьк - п-т «Шацькі озера» вартість проїзду наразі не зросла. Директор ТзОВ «АТП Луцьк», яке обслуговує ці міжміські маршрути,розповів, що знає про підвищення цін у колег.«В нас проїзд ще не подорожчав, але маємо це у планах. Подорожчання зумовлене зростанням вартості пального, підвищення заплати водіїв тощо», - зауважив перевізник. Однак коли «АТП Луцьк» підійматиме ціни, поки невідомо – за словами чоловіка, ще не здійснювали відповідних розрахунків.