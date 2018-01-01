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На Волині чоловіка затягнуло в мотоблок: за його життя борються медики

На Волині чоловіка затягнуло в мотоблок: за його життя борються медики
В одному з сіл Волинської області чоловік з власної необережності потрапив у механізм мотоблока.

До центральної оперативної диспетчерської о 14.32 з одного із сіл надійшов виклик, у якому повідомили про те, що молодий чоловік травмований мотоблоком, - повідомили у Волинському обласному центрі екстреної допомоги та медицини катастроф.

За 8 хв. лікарська бригада ЕМД прибула на місце події. Виявилося, що працюючи на власному городі, внаслідок необережності чоловік потрапив в механізм мотоблока.

Ситуацію ускладнювало те, що потерпілому закрутило ногу і медикам прийшлось викликати працівників ДСНС аби його «звільнити». Ще до приїзду рятувальників медики почали надавати допомогу важко травмованому пацієнту: наклали кровоспинні джгути, асептичні пов’язки, провели знеболення, налагодили довений доступ.

Потерпілого в важкому стані з діагнозом «Політравма. Проникаюче поранення грудної клітки. Закритий множинний перелом правої нижньої кінцівки у ділянці гомілки, коліна, нижньої ділянки стегна. Різана рана лівої ноги.» негайно транспортували в реанімаційне відділення лікарні.

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Теги: медицина, порятунок, медики
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