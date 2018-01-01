У Луцьку елітний легковик збив пішохода і втік
Сьогодні, 19:47
У Луцьку легковик наїхав на пішохода і втік.
ДТП сталася увечері, 16 жовтня, перед мостом на вулиці Рівненській.
Про це Інформаційному агентству ВoлиньPost повідомили очевидці.
Так, легковий Audi А6 темно-зеленого кольору збив пішохода і зник з місця пригоди.
Наразі його намагаються упіймати правоохоронці.
Фото ілюстративне
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ДТП сталася увечері, 16 жовтня, перед мостом на вулиці Рівненській.
Про це Інформаційному агентству ВoлиньPost повідомили очевидці.
Так, легковий Audi А6 темно-зеленого кольору збив пішохода і зник з місця пригоди.
Наразі його намагаються упіймати правоохоронці.
Фото ілюстративне
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