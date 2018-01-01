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У Луцьку елітний легковик збив пішохода і втік

У Луцьку елітний легковик збив пішохода і втік
У Луцьку легковик наїхав на пішохода і втік.

ДТП сталася увечері, 16 жовтня, перед мостом на вулиці Рівненській.

Про це Інформаційному агентству ВoлиньPost повідомили очевидці.

Так, легковий Audi А6 темно-зеленого кольору збив пішохода і зник з місця пригоди.

Наразі його намагаються упіймати правоохоронці.

Фото ілюстративне

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Теги: дтп, аварія
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