Вулички Ковеля столітньої давнини. РЕТРОФОТО

На онлайн аукціонах постійно з’являються нові фото та світлини, які дозволяють глянути на міста та села Волині під іншим кутом, як то кажуть, очима його мешканців 100 років тому.Сьогодні хочемо поділитись із читачамицікавими видами міста Ковеля, на яких можемо побачити не центральні доглянуті вулиці, а життя мешканців міста, яким воно було в реальності на початку ХХ століття. Кожне фото передає атмосферу тогочасного міста та ковельчан, які тоді там проживали.Історія Ковеля з кожним роком викликає неабияку цікавість у істориків та краєзнавців, адже в місті ще є що досліджувати і відкривати нові невідомі сторінки.До слова, 18 жовтня 2018 року в Ковелі, в народному домі «Просвіта» відбудеться Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція «Минуле і сучасне Волині та Полісся. Ковель і Ковельщина в українській та європейській історії», присвячена 27-й річниці Незалежності України, 100-річчю Української революції та 500-річчю надання Ковелю Магдебурзького права.Організаторами заходу - Ковельська міська рада, управління культури, з питань релігій та національностей Волинської облдержадміністрації, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Інститут дослідів Волині при СНУ, Волинський краєзнавчий музей, Ковельський історичний музей та Волинська обласна організація Національної спілки краєзнавців України.Кому цікава історія Ковеля, може відвідати конференцію і почути щось нове про одне з найбільших міст на Волині. Програма конференції знаходиться за посиланням http://www.kovelrada.gov.ua/news-6594.html, а поки що насолоджуйтесь переглядом ретро світлин та листівок Ковеля, яким він був на початку ХХ століття. Чи дуже змінилось місто? Вирішувати вам, читачі.Джерело фото: https://www.delcampe.net