«Луцьктепло» може стати банкрутом
Сьогодні, 09:38
ДКП «Луцьктепло» може стати банкрутом через величезні борги лучан за тепло.
Про це йшлося у середу, 17 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор підприємства Валентина Малютіна повідомила, що торік населення боргувало 16 мільйонів гривень, а цьогоріч сума становить понад 48 мільйонів. Ще понад 23 мільйони боргує підприємству держава за пільги та субсидії.
«Уперше у нас така заборгованість населення. Якщо лучани не будуть сплачувати за надані послуги, «Луцьктепло» може стати банкрутом. Сьогодні вже є заборгованість із зарплати. Безкоштовно послуг не буває, за все потрібно платити», - наголосив секретар міськради Григорій Пустовіт.
Він нагадав, що у місті відсуджували квартири за несплату послуг і не виключає повторення такої ситуації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 17 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор підприємства Валентина Малютіна повідомила, що торік населення боргувало 16 мільйонів гривень, а цьогоріч сума становить понад 48 мільйонів. Ще понад 23 мільйони боргує підприємству держава за пільги та субсидії.
«Уперше у нас така заборгованість населення. Якщо лучани не будуть сплачувати за надані послуги, «Луцьктепло» може стати банкрутом. Сьогодні вже є заборгованість із зарплати. Безкоштовно послуг не буває, за все потрібно платити», - наголосив секретар міськради Григорій Пустовіт.
Він нагадав, що у місті відсуджували квартири за несплату послуг і не виключає повторення такої ситуації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку реконструюють гуртожиток під квартири поліцейським
Сьогодні, 09:49
«Луцьктепло» може стати банкрутом
Сьогодні, 09:38
Коли у Луцьку розпочнеться опалювальний сезон
Сьогодні, 09:31
Розповіли, чи готовий Луцьк до зими
Сьогодні, 09:25