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«Луцьктепло» може стати банкрутом

«Луцьктепло» може стати банкрутом
ДКП «Луцьктепло» може стати банкрутом через величезні борги лучан за тепло.

Про це йшлося у середу, 17 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.

Директор підприємства Валентина Малютіна повідомила, що торік населення боргувало 16 мільйонів гривень, а цьогоріч сума становить понад 48 мільйонів. Ще понад 23 мільйони боргує підприємству держава за пільги та субсидії.

«Уперше у нас така заборгованість населення. Якщо лучани не будуть сплачувати за надані послуги, «Луцьктепло» може стати банкрутом. Сьогодні вже є заборгованість із зарплати. Безкоштовно послуг не буває, за все потрібно платити», - наголосив секретар міськради Григорій Пустовіт.

Він нагадав, що у місті відсуджували квартири за несплату послуг і не виключає повторення такої ситуації.

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Теги: Луцьктепло, гроші, борг, опалення, тепло
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