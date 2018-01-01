ДКП «Луцьктепло» може стати банкрутом через величезні борги лучан за тепло.Про це йшлося у середу, 17 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.Директор підприємстваповідомила, що торік населення боргувало 16 мільйонів гривень, а цьогоріч сума становить понад 48 мільйонів. Ще понад 23 мільйони боргує підприємству держава за пільги та субсидії.«Уперше у нас така заборгованість населення. Якщо лучани не будуть сплачувати за надані послуги, «Луцьктепло» може стати банкрутом. Сьогодні вже є заборгованість із зарплати. Безкоштовно послуг не буває, за все потрібно платити», - наголосив секретар міськрадиВін нагадав, що у місті відсуджували квартири за несплату послуг і не виключає повторення такої ситуації.