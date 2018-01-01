Розповіли про торговий центр, який планують збудувати у селі під Луцьком
Сьогодні, 13:08
У селі Зміїнець, що у Луцькому районі, планують збудувати торгово-розважальний центр.
Про це «Першому» розповіла голова Княгининівської об’єднаної громади Олена Твердохліб.
З її слів, з аукціону продали право оренди на земельну ділянку на вулиці Левадній у селі Зміїнець. За користування нею підприємець платитиме 724 тисячі гривень на рік протягом десяти років. Також він повинен заплатити 325 тисяч гривень у районний бюджет за сільськогосподарські втрати від цієї ділянки.
Місцевий підприємець Віктор Третьяков вже почав готувати ділянку до будівництва. Він – співвласник готельного комплексу «Зустріч» біля Луцька та автозаправної станції.
Спочатку у Зміїнці зведуть одноповерховий торговий центр. А в подальшому його планують добудувати.
«Там будуть магазини, аптека, про яку давно просять мешканці. Ми з підприємцем розмовляли, то казав, що вже на Пасху наступного року будемо там пончики їсти», - розповідає Олена Твердохліб.
«Зараз всі їдуть в Луцьк розважатись, а тепер будуть їхати в Зміїнець», - додає посадовиця.
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Про це «Першому» розповіла голова Княгининівської об’єднаної громади Олена Твердохліб.
З її слів, з аукціону продали право оренди на земельну ділянку на вулиці Левадній у селі Зміїнець. За користування нею підприємець платитиме 724 тисячі гривень на рік протягом десяти років. Також він повинен заплатити 325 тисяч гривень у районний бюджет за сільськогосподарські втрати від цієї ділянки.
Місцевий підприємець Віктор Третьяков вже почав готувати ділянку до будівництва. Він – співвласник готельного комплексу «Зустріч» біля Луцька та автозаправної станції.
Спочатку у Зміїнці зведуть одноповерховий торговий центр. А в подальшому його планують добудувати.
«Там будуть магазини, аптека, про яку давно просять мешканці. Ми з підприємцем розмовляли, то казав, що вже на Пасху наступного року будемо там пончики їсти», - розповідає Олена Твердохліб.
«Зараз всі їдуть в Луцьк розважатись, а тепер будуть їхати в Зміїнець», - додає посадовиця.
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