Розповіли про торговий центр, який планують збудувати у селі під Луцьком





Про це Олена Твердохліб.



З її слів, з аукціону продали право оренди на земельну ділянку на вулиці Левадній у селі Зміїнець. За користування нею підприємець платитиме 724 тисячі гривень на рік протягом десяти років. Також він повинен заплатити 325 тисяч гривень у районний бюджет за сільськогосподарські втрати від цієї ділянки.



Місцевий підприємець Віктор Третьяков вже почав готувати ділянку до будівництва. Він – співвласник готельного комплексу «Зустріч» біля Луцька та автозаправної станції.



Спочатку у Зміїнці зведуть одноповерховий торговий центр. А в подальшому його планують добудувати.



«Там будуть магазини, аптека, про яку давно просять мешканці. Ми з підприємцем розмовляли, то казав, що вже на Пасху наступного року будемо там пончики їсти», - розповідає Олена Твердохліб.



«Зараз всі їдуть в Луцьк розважатись, а тепер будуть їхати в Зміїнець», - додає посадовиця.



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