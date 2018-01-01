У Луцьку невідомий на Audi збив жінку і втік: шукають свідків





Нагадаємо, у Луцьку легковик наїхав на пішохода і втік. ДТП сталася увечері, 16 жовтня, перед мостом на вулиці Рівненській.



Так, легковик Audi А6 темно-зеленого кольору



До редакції Інформаційного агентства ВолиньPost звернувся чоловік постраждалої Андрій Грудецький з проханням допомогти розшукати свідків пригоди.



"Не хочеться відчувати себе абсолютно незахищеним біля власного будинку. Ніхто з автомобілістів не зупинився, просто об'їхали дружину, яка лежала на дорозі на пішохідному переході", - розповів Андрій.



За словами чоловіка, автівка наїхала на жінку на пішохідному переході на вулиці Рівненській перед мостом. Дружину Андрія збило авто і поїхало далі.



Зазначимо, жінка наразі перебуває в нормальному стані, в результаті автопригоди отримала кілька забоїв.



Зображення ілюстративне

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