У Луцьку невідомий на Audi збив жінку і втік: шукають свідків
Сьогодні, 17:08
У Луцьку шукають свідків аварії, у якій постраждав пішохід.
Нагадаємо, у Луцьку легковик наїхав на пішохода і втік. ДТП сталася увечері, 16 жовтня, перед мостом на вулиці Рівненській.
Так, легковик Audi А6 темно-зеленого кольору збив пішохода і зник з місця пригоди.
До редакції Інформаційного агентства ВолиньPost звернувся чоловік постраждалої Андрій Грудецький з проханням допомогти розшукати свідків пригоди.
"Не хочеться відчувати себе абсолютно незахищеним біля власного будинку. Ніхто з автомобілістів не зупинився, просто об'їхали дружину, яка лежала на дорозі на пішохідному переході", - розповів Андрій.
За словами чоловіка, автівка наїхала на жінку на пішохідному переході на вулиці Рівненській перед мостом. Дружину Андрія збило авто і поїхало далі.
Зазначимо, жінка наразі перебуває в нормальному стані, в результаті автопригоди отримала кілька забоїв.
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нагадаємо, у Луцьку легковик наїхав на пішохода і втік. ДТП сталася увечері, 16 жовтня, перед мостом на вулиці Рівненській.
Так, легковик Audi А6 темно-зеленого кольору збив пішохода і зник з місця пригоди.
До редакції Інформаційного агентства ВолиньPost звернувся чоловік постраждалої Андрій Грудецький з проханням допомогти розшукати свідків пригоди.
"Не хочеться відчувати себе абсолютно незахищеним біля власного будинку. Ніхто з автомобілістів не зупинився, просто об'їхали дружину, яка лежала на дорозі на пішохідному переході", - розповів Андрій.
За словами чоловіка, автівка наїхала на жінку на пішохідному переході на вулиці Рівненській перед мостом. Дружину Андрія збило авто і поїхало далі.
Зазначимо, жінка наразі перебуває в нормальному стані, в результаті автопригоди отримала кілька забоїв.
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Як на Волині медики «відкачали» дитину, яка втопилася
Сьогодні, 17:35
Майже як в Штатах, - Савченко про ребілітацію у волинському селі
Сьогодні, 17:30
У Луцьку невідомий на Audi збив жінку і втік: шукають свідків
Сьогодні, 17:08
У Ковелі особливі дітки вчилися робити ляльки-мотанки
Сьогодні, 16:54