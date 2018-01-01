Поліція не розшукує «ухилянтів» від армії, - військовий комісар на Волині





Триває осінній призов, згідно з яким 47 юнаків Нововолинська підлягають проходженню військової служби, - повідомляє



Військовий комісар Нововолинська Олександр Плужнік прозвітував про весняний призов та поінформував про те, як триває осінній.



Призову до війська підлягають чоловіки від 20 до 27 років, котрі за станом здоров’я, освіти, морально-діловими якостями, фізичним розвитком придатні до проходження військової служби і не мають підстав для надання відстрочки чи звільнення від військової служби.



На призовну комісію також викликаються юнаки від 18 до 20 років, оскільки призивний вік, згідно із Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» становить з 18 до 27 років. Їх викликають для уточнення облікових даних та надання відстрочки відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» або для звільнення згідно зі ст. 18 того ж Закону.



На строкову службу під час весняного призову в Нововолинську мали забрати 35 чоловік, однак призвали лише 14.



Разом з тим, 894 військовозобов’язаних отримали повістки з вимогою з’явитися до військкомату для уточнення облікових даних, та з них прийшло 263 чоловіки.



«631 людина не з’явилася на призовну комісію. Під час призовної кампанії ми проводимо розшук осіб, робимо рейди по підприємствам, закладах харчування. Більшість призовників бояться строкової служби. Думають, що заберуть на війну. Та на строкову військову службу та службу офіцерського складу в зону АТО не залучають», – зазначив військовий комісар.



Під час осіннього призову по плану на строкову службу має піти 47 нововолинців. На цей момент визнані придатними 12 чоловік. Перші 8 хлопців 10 жовтня уже провели в армію.



Загалом було вручено 828 повісток з вимогою з’явитися на призовну комісію. З них 719 – для осіб, яким більше 20-ти років та які згідно з законодавством підлягають строковій службі.



Плужнік наголосив, що військові змушені самостійно розшукувати призовників, які не з’являються за викликом.



«Поліція не розшукує. По домашнім адресам вручити повістки неможливо: стоять домофони, родичі не кажуть де знаходиться людина. Ну або зазвичай говорять, що на заробітках. Частково так і є, частково ні. Та навіть якщо повістку вручили, за нез’явлення до військкомату штраф – 119 гривень. Цю суму готові хоч в тиждень платити», – зазначає головний війковий комісар.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нововолинці не з’являються за викликами у місцевий військкомат та ухиляються від отримання повістки. За весняний призов на службу до Збройних Сил України замість планових 35 призовників відправили 14.Триває осінній призов, згідно з яким 47 юнаків Нововолинська підлягають проходженню військової служби, - повідомляє Буг Військовий комісар Нововолинськапрозвітував про весняний призов та поінформував про те, як триває осінній.Призову до війська підлягають чоловіки від 20 до 27 років, котрі за станом здоров’я, освіти, морально-діловими якостями, фізичним розвитком придатні до проходження військової служби і не мають підстав для надання відстрочки чи звільнення від військової служби.На призовну комісію також викликаються юнаки від 18 до 20 років, оскільки призивний вік, згідно із Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» становить з 18 до 27 років. Їх викликають для уточнення облікових даних та надання відстрочки відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» або для звільнення згідно зі ст. 18 того ж Закону.На строкову службу під час весняного призову в Нововолинську мали забрати 35 чоловік, однак призвали лише 14.Разом з тим, 894 військовозобов’язаних отримали повістки з вимогою з’явитися до військкомату для уточнення облікових даних, та з них прийшло 263 чоловіки.«631 людина не з’явилася на призовну комісію. Під час призовної кампанії ми проводимо розшук осіб, робимо рейди по підприємствам, закладах харчування. Більшість призовників бояться строкової служби. Думають, що заберуть на війну. Та на строкову військову службу та службу офіцерського складу в зону АТО не залучають», – зазначив військовий комісар.Під час осіннього призову по плану на строкову службу має піти 47 нововолинців. На цей момент визнані придатними 12 чоловік. Перші 8 хлопців 10 жовтня уже провели в армію.Загалом було вручено 828 повісток з вимогою з’явитися на призовну комісію. З них 719 – для осіб, яким більше 20-ти років та які згідно з законодавством підлягають строковій службі.Плужнік наголосив, що військові змушені самостійно розшукувати призовників, які не з’являються за викликом.«Поліція не розшукує. По домашнім адресам вручити повістки неможливо: стоять домофони, родичі не кажуть де знаходиться людина. Ну або зазвичай говорять, що на заробітках. Частково так і є, частково ні. Та навіть якщо повістку вручили, за нез’явлення до військкомату штраф – 119 гривень. Цю суму готові хоч в тиждень платити», – зазначає головний війковий комісар.

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