«Нафтогаз» заспокоїв: тепловики Волині мають номінації на газ

Усі теплопостачальні підприємства Волині забезпечені номінаціями на газ та розраховані з НАК «Нафтогаз» не менше, ніж на 90%.Про це стало відомо під час спільної регіональної конференції з питань підвищення енергетичної ефективності підприємств та установ західного регіону, – повідомили у відділі інформаційної політики ОДА.«У західному регіоні найбільш відчутна щоденна робота. Три області на 100% отримали номінації на газ на поточний місяць – Волинська, Закарпатська та Івано-Франківська. Зі свого боку я хочу показати додаткові можливості для ваших теплопостачальних підприємств, які ви зможете використати в наступні місяці», – повідомив перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз»Він додав, що теплопостачальне підприємство міста Володимир-Волинський – єдине підприємство в області, яке підпало під реструктуризацію боргів та успішно її завершило.Окрім того, стало відомо, що Волинь – одна з трьох регіонів, який оформив 100% протоколів взаєморозрахунків з НАК «Нафтогаз». Також у цьому списку місто Київ та Івано-Франківська область.