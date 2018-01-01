«Нафтогаз» заспокоїв: тепловики Волині мають номінації на газ
Сьогодні, 21:27
Усі теплопостачальні підприємства Волині забезпечені номінаціями на газ та розраховані з НАК «Нафтогаз» не менше, ніж на 90%.
Про це стало відомо під час спільної регіональної конференції з питань підвищення енергетичної ефективності підприємств та установ західного регіону, – повідомили у відділі інформаційної політики ОДА.
«У західному регіоні найбільш відчутна щоденна робота. Три області на 100% отримали номінації на газ на поточний місяць – Волинська, Закарпатська та Івано-Франківська. Зі свого боку я хочу показати додаткові можливості для ваших теплопостачальних підприємств, які ви зможете використати в наступні місяці», – повідомив перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз» Сергій Перелома.
Він додав, що теплопостачальне підприємство міста Володимир-Волинський – єдине підприємство в області, яке підпало під реструктуризацію боргів та успішно її завершило.
Окрім того, стало відомо, що Волинь – одна з трьох регіонів, який оформив 100% протоколів взаєморозрахунків з НАК «Нафтогаз». Також у цьому списку місто Київ та Івано-Франківська область.
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Про це стало відомо під час спільної регіональної конференції з питань підвищення енергетичної ефективності підприємств та установ західного регіону, – повідомили у відділі інформаційної політики ОДА.
«У західному регіоні найбільш відчутна щоденна робота. Три області на 100% отримали номінації на газ на поточний місяць – Волинська, Закарпатська та Івано-Франківська. Зі свого боку я хочу показати додаткові можливості для ваших теплопостачальних підприємств, які ви зможете використати в наступні місяці», – повідомив перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз» Сергій Перелома.
Він додав, що теплопостачальне підприємство міста Володимир-Волинський – єдине підприємство в області, яке підпало під реструктуризацію боргів та успішно її завершило.
Окрім того, стало відомо, що Волинь – одна з трьох регіонів, який оформив 100% протоколів взаєморозрахунків з НАК «Нафтогаз». Також у цьому списку місто Київ та Івано-Франківська область.
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