Я невиправний оптиміст, - волинський волонтер про суд із Міноборони

Василь Нагорний, який відстоює інтереси атовців.



Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.



Він описав історію військовослужбовця батальйону «Колос» 51-ї окремої механізованої бригади, прізвище якого не може розголошувати без його дозволу.



Подаємо допис Нагорного без змін:



«Буду називати його «ВІН»- як символ безликості бійців для Міноборони)



В 2014 році, коли окупант ступив на нашу землю і хлопцям влада сказала – мобілізуйтесь, Він пішов сам у комісаріат.



Коли стало відомо, що це повноцінна війна і багато мобілізованих з Широко лану поїхали додому - Він залишився. Коли створювався з добровольців спецпідрозділ 51бригади батальйон «Колос» – Він пішов туди.



Коли командування поставило завдання штурмувати Савур-Могилу - Він пішов виконувати наказ.



Коли отримав поранення і тіло обсипали осколки, які досі в тілі – Він не плакався на долю, отримав 3 групу інвалідності, отримав компенсацію, яку витратив на лікування, і розпочав життя заново.



Коли хлопця обділили нагородами – Він подумав, хіба в нагородах щастя, щастя - це жити!



Коли виявили в голові пухлину і він став інвалідом війни 2 групи – Він знову не впав духом, а сказав: - потрібно «підлататись» і йти вперед.



Він розраховував отримати компенсацію згідно Закону, але Міністерство оборони відмовило, оскільки пройшло 2 роки і 9 (дев’ять)!!! днів від часу отримання першої інвалідності. Де ж Він міг знати, що поки «зализував рани» – влада (законодавці), з метою економії коштів, змінили правила гри і встановили, що компенсація при зміні інвалідності виплачується, якщо така зміна відбулася протягом 2 років і ні днем більше.



9 днів - стали 9 колами пекла.



- Якби ж я знав, що є такі зміни, я б документи заніс би на МСЕК на 9 днів раніше, адже мені було все одно - в мене 2 група інвалідності, я просто дотримувався того графіку, який мені встановили ті ж лікарі МСЕК...



Трошки ми подумали і виявилось, що чиновники Міноборони застосовують Закон не правильно.



Він пішов заробляти кошти і лікуватись, я «пішов» в суд.



До честі судді Волинського окружного адміністративного суду – позов був розглянутий в найкоротші строки і повністю задоволено позовні вимоги бійця.



Я запевнив Його: - Не думаю, що Міноборони подасть апеляцію, адже апелювати нічим - рішення має посилання на рішення Верховного Суду,Конвенцію, тому отримаєш скоро кошти, плануй обстеження і лікування.



Я був невиправний оптиміст... таки подали апеляцію!



Маю лише кілька питань до Міністерства оборони України



1. Подивіться по Міністрству - у вас стільчики в одному тільки кабінеті коштують більше, ніж та компенсація, яку ви «зажали» пацану на лікування…



2. Навіщо ви утримуєте армію юристів, чиновників в Міністерстві з крутими зарплатами, які оскаржують правомірні рішення суду? Аби тільки щоки надути, показати свою значимість і витрачати бюджетні кошти?



3. Ви вважаєте, що сутяжництво зі своїми бійцями сприяє позитивному іміджу влади і популяризації контрактної служби? Ви дуже помиляєтесь, якщо вважаєте, що «баби ще наражают» і мінстець все затушує…



А ви законодавці на кому вирішили зекономити? На інвалідах війни? Якби вони мали де нормально лікуватись, то не змінювалися б групи інвалідності в гіршу сторону.



Я все одно не кину цього бійця, але і причетні до цього випадку не чекайте спокійних деньків!»



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