На Волинь привезли мощі князя, який охрестив Русь. ФОТО





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Хресна хода Володимир-Волинської єпархії УПЦ присвячена до 1030-ліття хрещення Київської Русі.



В православних храмах району пройдуть богослужіння, де буде підноситись молитва за мир і добробут в нашій державі.



Можна буде приклонитись до мощей святого рівноапостольного князя Володимира, великомучениці Варвари та великомучениці Катерини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Старовижівський район на Волині прибули учасники Хресної ходи з мощами трьох святих.Про це повідомляє Район. Стара Вижівка Хресна хода Володимир-Волинської єпархії УПЦ присвячена до 1030-ліття хрещення Київської Русі.В православних храмах району пройдуть богослужіння, де буде підноситись молитва за мир і добробут в нашій державі.Можна буде приклонитись до мощей святого рівноапостольного князя, великомучениціта великомучениці

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