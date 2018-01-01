На Волинь привезли мощі князя, який охрестив Русь. ФОТО
Сьогодні, 22:02
У Старовижівський район на Волині прибули учасники Хресної ходи з мощами трьох святих.
Про це повідомляє Район. Стара Вижівка.
Хресна хода Володимир-Волинської єпархії УПЦ присвячена до 1030-ліття хрещення Київської Русі.
В православних храмах району пройдуть богослужіння, де буде підноситись молитва за мир і добробут в нашій державі.
Можна буде приклонитись до мощей святого рівноапостольного князя Володимира, великомучениці Варвари та великомучениці Катерини.
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Про це повідомляє Район. Стара Вижівка.
Хресна хода Володимир-Волинської єпархії УПЦ присвячена до 1030-ліття хрещення Київської Русі.
В православних храмах району пройдуть богослужіння, де буде підноситись молитва за мир і добробут в нашій державі.
Можна буде приклонитись до мощей святого рівноапостольного князя Володимира, великомучениці Варвари та великомучениці Катерини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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