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На Волинь привезли мощі князя, який охрестив Русь. ФОТО

На Волинь привезли мощі князя, який охрестив Русь. ФОТО
У Старовижівський район на Волині прибули учасники Хресної ходи з мощами трьох святих.

Про це повідомляє Район. Стара Вижівка.

Хресна хода Володимир-Волинської єпархії УПЦ присвячена до 1030-ліття хрещення Київської Русі.

В православних храмах району пройдуть богослужіння, де буде підноситись молитва за мир і добробут в нашій державі.

Можна буде приклонитись до мощей святого рівноапостольного князя Володимира, великомучениці Варвари та великомучениці Катерини.


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Теги: церква, Волинь
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