Сапожніков передав військовим подарунок «від Путіна». ФОТО

Віктор Сапожніков передав військовим бензопилу, виробником якої є російське військово-оборонне підприємство.



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Нововолинський міський голова Віктор Сапожніков на День захисника України з помпою вручив представнику ракетно-зенітного полку бензопилу, виробником якої є російське військово-оборонне відомство «Ростех».



«До майора Андрія Качана, що приймає від пана Сапожнікова цінний подарунок, претензій немає. Дають – бери, в господарстві все знадобиться», - іронічно зазначає видання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську спалахнув черговий скандал. Міський головапередав військовим бензопилу, виробником якої є російське військово-оборонне підприємство.Про це пише ВолиньUA із посиланням на Радар.Нововолинський міський голова Віктор Сапожніков на День захисника України з помпою вручив представнику ракетно-зенітного полку бензопилу, виробником якої є російське військово-оборонне відомство «Ростех».«До майора, що приймає від пана Сапожнікова цінний подарунок, претензій немає. Дають – бери, в господарстві все знадобиться», - іронічно зазначає видання.

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