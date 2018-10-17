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Сапожніков передав військовим подарунок «від Путіна». ФОТО

Сапожніков передав військовим подарунок «від Путіна». ФОТО
У Нововолинську спалахнув черговий скандал. Міський голова Віктор Сапожніков передав військовим бензопилу, виробником якої є російське військово-оборонне підприємство.

Про це пише ВолиньUA із посиланням на Радар.

Нововолинський міський голова Віктор Сапожніков на День захисника України з помпою вручив представнику ракетно-зенітного полку бензопилу, виробником якої є російське військово-оборонне відомство «Ростех».

«До майора Андрія Качана, що приймає від пана Сапожнікова цінний подарунок, претензій немає. Дають – бери, в господарстві все знадобиться», - іронічно зазначає видання.

Сапожніков передав військовим подарунок «від Путіна». ФОТО
Сапожніков передав військовим подарунок «від Путіна». ФОТО
Сапожніков передав військовим подарунок «від Путіна». ФОТО
Сапожніков передав військовим подарунок «від Путіна». ФОТО

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Теги: скандал, Волинь
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Коментарі 2
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Бред, цю пилу роблять китайози, де написано що вона російська?
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