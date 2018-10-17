Сапожніков передав військовим подарунок «від Путіна». ФОТО
Сьогодні, 22:24
У Нововолинську спалахнув черговий скандал. Міський голова Віктор Сапожніков передав військовим бензопилу, виробником якої є російське військово-оборонне підприємство.
Про це пише ВолиньUA із посиланням на Радар.
Нововолинський міський голова Віктор Сапожніков на День захисника України з помпою вручив представнику ракетно-зенітного полку бензопилу, виробником якої є російське військово-оборонне відомство «Ростех».
«До майора Андрія Качана, що приймає від пана Сапожнікова цінний подарунок, претензій немає. Дають – бери, в господарстві все знадобиться», - іронічно зазначає видання.
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Про це пише ВолиньUA із посиланням на Радар.
Нововолинський міський голова Віктор Сапожніков на День захисника України з помпою вручив представнику ракетно-зенітного полку бензопилу, виробником якої є російське військово-оборонне відомство «Ростех».
«До майора Андрія Качана, що приймає від пана Сапожнікова цінний подарунок, претензій немає. Дають – бери, в господарстві все знадобиться», - іронічно зазначає видання.
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Коментарі 2
Бред, цю пилу роблять китайози, де написано що вона російська?
+1
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