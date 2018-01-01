У Луцьку презентували книгу «Карателі»

Владом Якушевим.



Захід відбувся у Волинській державній обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки, - інформує



На початку творчої зустрічі бард Ігор Бронюк заспівав пісню про АТО, нагадуючи словами пісні, що «Герої не вмирають».



Організатором імпрези був голова спілки ветеранів АТО Волині Костянтин Байчук. Він розповів, що у книзі «Карателі» описані події, які відбувалися у 2014-2016 роках.



Далі слово взяв львів’янин Влад Якушев, який зазначив, що книга – про волонтерів, капеланів, бійців, цивільних, і навіть звірів, та загалом про війну. Щоб читач зміг усвідомити, якою ціною дається ця перемога нашим захисникам.



Далі автор відкрив «секрет» написання книги: «Закінчився черговий бій, ми сидимо в окопі і побратим мені каже: «От ми тут воюємо, а хто про це буде знати?!» А я кажу: «Всі будуть знати». Питає: «Звідки?» Я: «Бо я напишу про це книжку». Тоді всі посміялися, але я свою обіцянку виконав, коли демобілізувався».



Далі автор розповів лучанам про реальних героїв книги. Зокрема з «Паличем-Тигром», командиром першої роти, який був присутній на заході. З українським чеченцем, який прийшов на війну у віці 20-ти років і мав позивний «Донецьк». А також з «Йожиком», який стріляв з РПГ «невідомою» для ворога «начинкою» та багатьма іншими.



Розповів Влад Якушев, як боєць, який вижив на війні, маючи слабке серце, помер від серцевого нападу, коли дивився новини вдома про те, як били по позиціях, де були його побратими.



«Всі чекали, що війна – дуже жорстка штука, але не чекали, що настільки», – виринуло з уст автора.



Демонструючи «звичні» світлини з війни, автор розповідав, як обороняли позиції в Мар’їнці в інтернаті, що ця позиція була недосяжна для бойовиків, про позицію «Психи», назву яка отримала від мінімальної на 2015 рік відстані до ворога – 240 метрів.



Насамкінець автор зазначив, що книга не є сумною, у ній також присутні і кумедні історії, розповівши кілька з них.



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