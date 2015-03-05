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У скільки «влетить» реконструкція луцького РАЦСу. ВІДЕО

У скільки «влетить» реконструкція луцького РАЦСу. ВІДЕО
За попередніми розрахунками реконструкція Палацу урочистих подій Луцька вартуватиме 100 мільйонів гривень.

Як розповіла директор ЦНАПу Лариса Карп'як, на виготовлення проектно-кошторисної документації з луцької казни виділили півтора мільйона гривень, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Проект реконструкції розробила одеська фірма. Будівлю, де нині діє РАЦС, планують розширити та добудувати ще один поверх. Після ремонту тут облаштують філіал Центру надання адмінпослуг.

Однак перш ніж розпочати реконструкцію Палацу урочистих подій, будівлю потрібно позбавити статусу пам'ятки архітектури місцевого значення.

Лариса Карп’як каже: з такою пропозицією звернулись до обласного управління культури.

Детальніше - у сюжеті.

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Теги: РАЦС, реконструкція, гроші
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Коментарі 2
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А в верху, по центру будівлі буде доречним такий елемент

http://hobbitonline.ru/images/oko_saurona_vsevidyashchee_oko.jpg
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Надраціональне використання муніципальних грошей.
Просто кошмар. Наче будують Центр надання адмінпослуг для усієї Західної України.
Зпаскудять архітектурний стиль на жлобоселюцький прикид.
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