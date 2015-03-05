У скільки «влетить» реконструкція луцького РАЦСу. ВІДЕО





Як розповіла директор ЦНАПу Лариса Карп'як, на виготовлення проектно-кошторисної документації з луцької казни виділили півтора мільйона гривень, - йдеться у сюжеті



Проект реконструкції розробила одеська фірма. Будівлю, де нині діє РАЦС, планують розширити та добудувати ще один поверх. Після ремонту тут облаштують філіал Центру надання адмінпослуг.



Однак перш ніж розпочати реконструкцію Палацу урочистих подій, будівлю потрібно позбавити статусу пам'ятки архітектури місцевого значення.



Лариса Карп’як каже: з такою пропозицією звернулись до обласного управління культури.



Детальніше - у сюжеті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За попередніми розрахунками реконструкція Палацу урочистих подій Луцька вартуватиме 100 мільйонів гривень.Як розповіла директор ЦНАПу, на виготовлення проектно-кошторисної документації з луцької казни виділили півтора мільйона гривень, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині Проект реконструкції розробила одеська фірма. Будівлю, де нині діє РАЦС, планують розширити та добудувати ще один поверх. Після ремонту тут облаштують філіал Центру надання адмінпослуг.Однак перш ніж розпочати реконструкцію Палацу урочистих подій, будівлю потрібно позбавити статусу пам'ятки архітектури місцевого значення.Лариса Карп’як каже: з такою пропозицією звернулись до обласного управління культури.Детальніше - у сюжеті.

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