Храми Волині на невідомих ретро фото

Село Озютичі

Село Озютичі

Село Твердині

Село Твердині

На цей раз в об’єктив ВолиньPost попали два села Локачинського району Волинської області – Озютичі та Твердині.В лотах одного із найбільших онлайн аукціонів світової мережі інтернет, вдалось натрапити на рідкісні фото православних храмів із вищезгаданих сіл.Усі чотири світлини датуються періодом Першої світової війни, зроблені досить якісно, проте ймовірно різними фотографами, адже відрізняються за форматом.Представлені зображення дуже добре показують, який вигляд мали храми Локачинського району 100 років тому.До слова, Озютичі не завжди були селом. Був період, коли тут було велике містечко. Мова йде про міжвоєнний час. Тут було понад 20 приватних магазинів. Кожного тижня, в п’ятницю, відбувалися ярмарки. На них з’їжджалися люди з багатьох навколишніх сіл. У ті часи в Озютичах діяло поштове відділення, працював паровий млин з чотирма парами валець і одним каменем.Володів ним багатий єврей. На Турії знаходився водяний млин, гребля якого утворювала великий став, більший від Озютичівського озера. На околиці села працював вітряк. У містечку було кілька єврейських олійниць, гуртовень та чухралень вовни. Саме містечко було центром, до якого близько прилягало село Іванів (нині це вулиця Кутузова села Озютичі, по-місцевому вона й дотепер носить назву Янів), з північного сходу прилягала окрема колонія – Ясінець, де проживали переселенці (сьогодні про цю місцину нагадують поодинокі старі груші посеред поля обабіч ґрунтової дороги на село Твердині), а із заходу – колонія Поставицька.