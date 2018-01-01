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Під Луцьком зіткнулися дві автівки. ФОТО

Під Луцьком зіткнулися дві автівки. ФОТО
На трасі у селі Княгининок Луцького району Toyota врізалася у Skoda.

Аварія трапилася 18 жовтня приблизно о 14:35.

Водій автомобіля Skoda не дотримався безпечної відстані у колоні автівок, що утворилася перед ділянкою дороги, яку ремонтують, та зіткнувся із Toyota Corolla.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Обидві автівки зазнали значних механічних пошкоджень. На місце аварії викликали поліцію.

Під Луцьком зіткнулися дві автівки. ФОТО
Під Луцьком зіткнулися дві автівки. ФОТО

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Теги: ДТП, Волинь, Княгининок, аварія
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