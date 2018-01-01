Врятований з пательні: гігантського коропа випустили в озеро на Волині. ФОТО
Сьогодні, 15:52
В озеро Кричевичі, що на Волині, випустили велетенського коропа.
Його врятували від пательні, - написали у спільноті "Трофейне озеро "Кричевичі".
Вага велетня - більше 25 кілограмів.
"25380 - така чиста вага красеня, що вчора був врятований з пательні і сьогодні оселився на Кричевичах. Відмінили все заплановане, і цілий вчорашній день витратили на те, щоб його привезти. О третій годині ранку нарешті випустили. Дружини кажуть, що ми хворі. Певно, так і є. Як назвати, є ідеї?" - йдеться у дописі.
"P.S. Якщо ви, чи Ваші друзі, ловите рибу 20+, покладіть її в мішок акуратно, наберіть номер +380673534626 (Роман). Домовимось про ціну - вона буде значно вигідніша, ніж цю рибу з‘їсти. Ми самі приїдемо і заберемо її", - пишуть рятівники коропа.
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Його врятували від пательні, - написали у спільноті "Трофейне озеро "Кричевичі".
Вага велетня - більше 25 кілограмів.
"25380 - така чиста вага красеня, що вчора був врятований з пательні і сьогодні оселився на Кричевичах. Відмінили все заплановане, і цілий вчорашній день витратили на те, щоб його привезти. О третій годині ранку нарешті випустили. Дружини кажуть, що ми хворі. Певно, так і є. Як назвати, є ідеї?" - йдеться у дописі.
"P.S. Якщо ви, чи Ваші друзі, ловите рибу 20+, покладіть її в мішок акуратно, наберіть номер +380673534626 (Роман). Домовимось про ціну - вона буде значно вигідніша, ніж цю рибу з‘їсти. Ми самі приїдемо і заберемо її", - пишуть рятівники коропа.
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