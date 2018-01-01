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Врятований з пательні: гігантського коропа випустили в озеро на Волині. ФОТО

Врятований з пательні: гігантського коропа випустили в озеро на Волині. ФОТО
В озеро Кричевичі, що на Волині, випустили велетенського коропа.

Його врятували від пательні, - написали у спільноті "Трофейне озеро "Кричевичі".

Вага велетня - більше 25 кілограмів.

"25380 - така чиста вага красеня, що вчора був врятований з пательні і сьогодні оселився на Кричевичах. Відмінили все заплановане, і цілий вчорашній день витратили на те, щоб його привезти. О третій годині ранку нарешті випустили. Дружини кажуть, що ми хворі. Певно, так і є. Як назвати, є ідеї?" - йдеться у дописі.

"P.S. Якщо ви, чи Ваші друзі, ловите рибу 20+, покладіть її в мішок акуратно, наберіть номер +380673534626 (Роман). Домовимось про ціну - вона буде значно вигідніша, ніж цю рибу з‘їсти. Ми самі приїдемо і заберемо її", - пишуть рятівники коропа.

Врятований з пательні: гігантського коропа випустили в озеро на Волині. ФОТО

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Теги: риба, гігант, Кричевичі
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