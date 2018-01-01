Відновити замок та збудувати ратушу: як планують «відроджувати» Олику. ФОТО

В селищі Олика Ківерцівського району планують відреставрувати низку історичних споруд, а також відбудувати втрачені будівлі, аби знову перетворити населений пункт на історичну та туристичну перлину.18 жовтня до Олики завітала група архітекторів, будівельників, посадовців ОДА, аби обговорити перспективи створення програми розвитку селища.Радник голови Волинської ОДАрозповів, що під час нещодавнього міжнародного інвестиційного форуму Олика була однією із «топових» тем.«У губернатора виникла ідея про створення в Олиці історично-культурної пам’ятки. Під час форуму представляли цю тему, були гарні матеріали – є інтерес і Міністерства економіки до цього факту… Олика - це історична перлина Волині. Якщо Шацькі озера – це природнє диво, то тут історичний центр, звідки пішла Волинь… Ми повинні відновити історичну спадщину», - зауважив Криворог. Оглянувши селище вперше, в ОДА вирішили, що тему треба розвивати – наприклад, наразі борються за грант у 60 тисяч євро, який хочуть спрямувати на проект із відновлення замку Радзивіллів.За словами головного архітектора області, під час інвестиційного форуму шукали спонсорів, які були б зацікавлені у відновленні історичних пам’яток – наприклад, того ж замку Радзивіллів.«Не буду вихвалятися, що є вже охочі, але заявки вже надходять. Ми чекаємо детальнішої зустрічі, обговорення цих питань. Потрібно розуміти, що це пам’ятка національного значення, у власність її ніхто нікому не віддасть… Воно трошки накладає відбиток, бо зазвичай інвестори хочуть мати об’єкти у власності», - розповів Томчук.Про перспективу відновлення замку як культурного та туристичного об’єкту почали говорити ще у 90-их роках, однак жодних реальних кроків не зроблено. Тому мета нинішнього візиту – обговорити перепрофілювання замку та віднайти територію, де можна було б звести нову, сучасну лікарню. Адже відновлення замку можливе лише після відселення психлікарні.«Поряд із тим, є більше завдання – все-таки треба працювати над зміною соціально-економічного напрямку розвитку Олики як історичного населеного пункту», - додав Томчук.Спочатку учасники зустрічі оглянули головні туристичні «фішки» Олики. Спершу побували у замку Радзивілів, де нині розташована психіатрична лікарня. Архітектурна перлина знаходиться далеко не в найкращому стані – приміщення потребують ремонту та повної реставрації. Окрім того, необхідно спланувати іншу систему каналізації та прибрати очисну споруду споруду позаду замку, яка закриває вид на липову алею. Замок оточують старовинні бастіони, які у перспективі також хочуть відновити.Нині в стінах замку – психіатрична лікарня, де перебуває 250 хворих. У селищі не проти її перенесення, але вони наполягають, що заклад має лишитися на території, адже є бюджетоутворюючим підприємством. За словами очільника управління охорони здоров’я ОДА, є й інші мотиви для перенесення лікарні.«Для системи охорони здоров’я лікарня дуже проблемна, адже приміщення – пам’ятка архітектури національного значення, на кожне забиття цвяха треба просити дозвіл, приміщення абсолютно не пристосоване, тому ми також у цьому зацікавлені», - мовив він. Існує також тенденція до зменшення кількості хворих, тому у майбутньому вистачило б лікарні на 200 людей.У селищі вже навіть знайшли місце, де можна зводити нову лікарню – ділянка знаходиться приблизно за 2 км від замку, там є понад 15 га території, а для будівництва лікарні досить площі в 3 га.Тож поблизу буде можливість облаштувати прогулянкову зону для пацієнтів та житлове будівництво. Орієнтована вартість зведення нової лікарні - 250 млн грн. На території, де будуватимуть заклад, також передбачать встановлення очисних споруд за 12 млн грн, якими зможе користуватися і прилегла житлова забудова.Окрім того, неподалік знаходяться ставки, які потребують розчистки. За словами місцевих мешканців, колись їх глибина сягала 5 метрів, а нині води менше метра. На прилеглій території учасники зустрічі пропонують облаштувати власне рекреаційну зону. Тож у подальшому студенти-архітектори Луцького національного технічного університету розроблять проекти відпочинкової зони.Планів, як повернути Олиці «колишню славу» та знову перетворити її перетворити на історичну перлину, чимало. Починати планують вже наступного року - із відновлення доріг, а далі взятися за в’їзну браму в Олиці.Вона є єдиною вцілілою частиною від оборонної системи міста, поруч ще можна знайти залишки старих валів. Щоправда, від первинного вигляду арки залишилися хіба стіни, адже із початку 2000-их років тут працював магазин.На території селища також вже підшукали територію для облаштування ринку. Голова Олицької селищної радизапевнила, що Олика завжди славилася торгівлею, тому тут можна було б продавати цікаві сувеніри та навіть показувати ремесла. Зрештою, якби територію відповідно облаштувати, можна було б проводити великі ярмарки типу Сорочинського.«У нас є майже 1,8 гектара землі, ми хочемо відновити цей ринок щоб він нагадував про стару Олику, про традиції», - каже Кашевська. До слова, навпроти базару розміщене дуже старе польське кладовище. Тож у рамках відновлення історичного центру, цвинтар також планують відновити і встановити там меморіальні таблички.Так, у майбутньому в Олиці розглядають можливість створення єдиного історичного центру - відновити одноповерхову забудову, на існуючому фундаменті відбудувати єврейську корчму, площу в центрі та навіть заново відбудувати ратушу. Щоправда, як остаточно вона виглядатиме, поки невідомо – можливо, це буде музей, а можливо, тематичне кафе. Відповіді на ці питання мають дати проект та програма, яку планують розробити за участі робочої групи. За словами посадовців, згодом програму спробують «вивести» на загальнодержавний рівень.Після міні-екскурсії селищем учасники зустрічі зібралися за круглим столом, аби обговорити перспективи розвитку історичного селища.Під час обговорень учасникам представили напрацьовані раніше документи – наприклад, обґрунтування розвитку історичного центру Олики, у яких є чимало старих фото, датованих початком 20-го століття. Користуючись ними, можна частково відновити історичний вигляд комплексу.Заступник голови ОДАзауважив, що нинішня зустріч стане першим кроком для «відродження» Олики.«Наш приїзд – це вже початок роботи. Ми вже запланували відремонтувати сюди дорогу, частину очисних споруд, тому думаю що надалі все буде добре», - зауважив він.Відтак, першочергово обговорили чи не найважливіше питання - переміщення лікарні із замку, а також відновлення інженерних мереж, яке буде визначальним кроком, аби сюди «зайшли» інвестори. Тож вже у 2018 році розпочнуть ремонт однієї із під’їзних доріг до Олики. Окрім того, розробляють проект для встановлення очисних споруд на мікрорайоні, куди можуть перенести лікарню.Учасники зустрічі погодилися, що необхідно працювати над комплексним розвитком селища. Тому поряд із відновленням історичного центру планують «туристичне будівництво» - в іншій частині селища, поблизу водойм, треба звести готелі та інші об’єкти інфраструктури.«Ми плануємо зробити тут «курорт з музеями»… Якщо у нас будуть туристи, будуть і гроші на розвиток селища. Кожен турист на день в середньому витрачає 100 євро, але щоб цей турист тут залишився, має бути готель, де він зможе жити, ресторан, де він зможе поїсти та місця, де він зможе відпочити», - зауважив Криворог. Таким чином, якщо відновити історичні пам’ятки та розвинути сучасну інфраструктуру, туристи зможуть залишатися на декілька днів. Згідно із опитуваннями, європейські туристи пенсійного віку віддають перевагу відпочинку в історичних місцях, або ж «зеленому» відпочинку. Тому, аби розвинути потенціал селища, треба орієнтуватися на різних споживачів – облаштовувати також кемпінги та місця зупинок тощо.Відтак, на зустрічі вирішили утворити робочу групу, яка займатиметься розробкою програми. Тож вже найближчим часом голова ОДА має видати відповідне розпорядження. Окрім того, Ващенюку доручили підготувати медичне технічне завдання – розрахувати необхідні параметри для лікарні на 200 осіб відповідно до вимог. Посадовець зауважив, що впорається за місяць, тож опісля за технічне завдання візьмуться архітектори, аби розробляти перші проекти.Водночас наголосили на тому, що при розробці треба враховувати розвиток сучасних технологій.«Ми повинні дивитися на сучасні технології. Ось наприклад, при реконструкції школи, ми можемо одразу запланувати встановлення на дах сонячних батарей», - резюмував Криворог. За його словами, якщо проект вдасться реалізувати, Олика за рахунок «туристичних» коштів зможе не лише розвиватися сама, а й «підтягнути» довколишні населені пункти.