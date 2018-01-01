Погрожував несправжнім пістолетом: розповіли деталі грабежу у центрі Луцька
Сьогодні, 16:51
У Луцьку на вулиці Сенаторки Левчанівської чоловік намагався пограбувати кредитну установу «ШвидкоГроші».
Нагадаємо, його затримали близько 16:30 18 жовтня.
Зазначають, що чоловікові – орієнтовно 40 років.
Пістолет виявився несправжнім. Підозрюють, що злочинець працював не сам.
Також на місці події перед пограбуванням бачили підозрілого чоловіка, який розмовляв по телефону. Ймовірно, що саме він повідомляв грабіжника про ситуацію у відділенні установи.
Цікаво, що чоловік придбав пластмасовий пістолет в одному з магазинів на проспекті Соборності.
Охоронці розповіли, що то не перший такий випадок. Раніше зловмисник пограбував те ж відділення фінансової компанії «ШвидкоГроші» на 18 тисяч, проте затримати його не вдалося.
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Нагадаємо, його затримали близько 16:30 18 жовтня.
Зазначають, що чоловікові – орієнтовно 40 років.
Пістолет виявився несправжнім. Підозрюють, що злочинець працював не сам.
Також на місці події перед пограбуванням бачили підозрілого чоловіка, який розмовляв по телефону. Ймовірно, що саме він повідомляв грабіжника про ситуацію у відділенні установи.
Цікаво, що чоловік придбав пластмасовий пістолет в одному з магазинів на проспекті Соборності.
Охоронці розповіли, що то не перший такий випадок. Раніше зловмисник пограбував те ж відділення фінансової компанії «ШвидкоГроші» на 18 тисяч, проте затримати його не вдалося.
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