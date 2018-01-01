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У «Промені» відбудеться фестиваль анімації «Задзеркалля»*

У «Промені» відбудеться фестиваль анімації «Задзеркалля»*
З 26 по 28 жовтня у розважальному центрі «Промінь» відбудеться фестиваль анімації «Задзеркалля»-2018.

Мета та унікальність фестивалю полягає не тільки в пропагуванні анімаційного мистецтва, а також у знайомстві з безпосереднім процесом створення мультфільмів. Адже, чи не кожен, хто коли-небудь дивився мультики, хотів дізнатися як вони створюються.

Команда «Імаго» вирішила привідкрити цю таємницю, запросивши на захід найкращих аніматорів з усієї України. Власне, сама назва «Задзеркалля» означає процес, який твориться за дзеркалом екрану/монітору.

Детальніша інформація про програму, спікерів та реєстрація на сайті фестивалю: https://zadzerkallia.top/

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Теги: Промінь, анімація
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