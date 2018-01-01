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Показали наслідки пожежі в покинутій лікарні на Волині. ФОТО

Показали наслідки пожежі в покинутій лікарні на Волині. ФОТО
У мережі з'явилися світлини наслідків пожежі у закинутій лікарні в Іваничах.

Фото у спільноті "Іваничівщина" розмістив Василь Ігнатюк.

"Наслідки пожежі. Але сталося те, що мало статися. Тепер чекаємо першого снігу", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, у селищі Іваничі згоріло приміщення колишньої лікарні. Зазначимо, що пожежа трапилася у ніч з 18 на 19 жовтня.

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Показали наслідки пожежі в покинутій лікарні на Волині. ФОТО
Показали наслідки пожежі в покинутій лікарні на Волині. ФОТО
Показали наслідки пожежі в покинутій лікарні на Волині. ФОТО
Показали наслідки пожежі в покинутій лікарні на Волині. ФОТО
Показали наслідки пожежі в покинутій лікарні на Волині. ФОТО

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Теги: пожежа, Іваничі
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