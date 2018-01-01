Показали наслідки пожежі в покинутій лікарні на Волині. ФОТО
Сьогодні, 18:49
У мережі з'явилися світлини наслідків пожежі у закинутій лікарні в Іваничах.
Фото у спільноті "Іваничівщина" розмістив Василь Ігнатюк.
"Наслідки пожежі. Але сталося те, що мало статися. Тепер чекаємо першого снігу", - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, у селищі Іваничі згоріло приміщення колишньої лікарні. Зазначимо, що пожежа трапилася у ніч з 18 на 19 жовтня.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині горіло приміщення покинутої лікарні: деталі інциденту
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фото у спільноті "Іваничівщина" розмістив Василь Ігнатюк.
"Наслідки пожежі. Але сталося те, що мало статися. Тепер чекаємо першого снігу", - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, у селищі Іваничі згоріло приміщення колишньої лікарні. Зазначимо, що пожежа трапилася у ніч з 18 на 19 жовтня.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині горіло приміщення покинутої лікарні: деталі інциденту
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У тюрмі не вистачило місця: Луцьком розгулював вбивця дитини
Сьогодні, 19:13
У Володимирі штрафуватимуть паліїв листя
Сьогодні, 19:02
Показали наслідки пожежі в покинутій лікарні на Волині. ФОТО
Сьогодні, 18:49
«Шахтар» – «Манчестер Сіті» у кінотеатрі MULTIPLEX*
Сьогодні, 18:28