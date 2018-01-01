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У тюрмі не вистачило місця: Луцьком розгулював вбивця дитини

У тюрмі не вистачило місця: Луцьком розгулював вбивця дитини
Злочинець, винний у смерті неповнолітнього, вирок щодо якого вступив у законну силу, ходив вулицями Луцька, бо йому не вистачило місця у тюрмі.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав заступник Генпрокурора Євгеній Єнін.

За словами посадовця, родичі загиблого зіткнулися з вбивцею просто на вулиці, а в поліції почули пояснення про «відсутність вільних місць в колонії».

На переконання Єніна, завдяки втручанню Генпрокуратури та принциповій позиції Прокуратури Волинської області засуджений вже етапований до місця виконання покарань (виправна колонія), а щодо «відповідальних» працівників нацполіціі порушено службове розслідування.

Більше того, всі регіональні прокуратури отримали доручення перевірити стан дотримання законності у сфері виконання покарань у вигляді позбавлення волі та арешту.

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Теги: вбивця, Луцьк
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