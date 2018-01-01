У тюрмі не вистачило місця: Луцьком розгулював вбивця дитини





Про це на своїй сторінці у Євгеній Єнін.



За словами посадовця, родичі загиблого зіткнулися з вбивцею просто на вулиці, а в поліції почули пояснення про «відсутність вільних місць в колонії».



На переконання Єніна, завдяки втручанню Генпрокуратури та принциповій позиції Прокуратури Волинської області засуджений вже етапований до місця виконання покарань (виправна колонія), а щодо «відповідальних» працівників нацполіціі порушено службове розслідування.



Більше того, всі регіональні прокуратури отримали доручення перевірити стан дотримання законності у сфері виконання покарань у вигляді позбавлення волі та арешту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Злочинець, винний у смерті неповнолітнього, вирок щодо якого вступив у законну силу, ходив вулицями Луцька, бо йому не вистачило місця у тюрмі.Про це на своїй сторінці у соцмережі написав заступник ГенпрокурораЗа словами посадовця, родичі загиблого зіткнулися з вбивцею просто на вулиці, а в поліції почули пояснення про «відсутність вільних місць в колонії».На переконання Єніна, завдяки втручанню Генпрокуратури та принциповій позиції Прокуратури Волинської області засуджений вже етапований до місця виконання покарань (виправна колонія), а щодо «відповідальних» працівників нацполіціі порушено службове розслідування.Більше того, всі регіональні прокуратури отримали доручення перевірити стан дотримання законності у сфері виконання покарань у вигляді позбавлення волі та арешту.

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