У тюрмі не вистачило місця: Луцьком розгулював вбивця дитини
Сьогодні, 19:13
Злочинець, винний у смерті неповнолітнього, вирок щодо якого вступив у законну силу, ходив вулицями Луцька, бо йому не вистачило місця у тюрмі.
Про це на своїй сторінці у соцмережі написав заступник Генпрокурора Євгеній Єнін.
За словами посадовця, родичі загиблого зіткнулися з вбивцею просто на вулиці, а в поліції почули пояснення про «відсутність вільних місць в колонії».
На переконання Єніна, завдяки втручанню Генпрокуратури та принциповій позиції Прокуратури Волинської області засуджений вже етапований до місця виконання покарань (виправна колонія), а щодо «відповідальних» працівників нацполіціі порушено службове розслідування.
Більше того, всі регіональні прокуратури отримали доручення перевірити стан дотримання законності у сфері виконання покарань у вигляді позбавлення волі та арешту.
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Про це на своїй сторінці у соцмережі написав заступник Генпрокурора Євгеній Єнін.
За словами посадовця, родичі загиблого зіткнулися з вбивцею просто на вулиці, а в поліції почули пояснення про «відсутність вільних місць в колонії».
На переконання Єніна, завдяки втручанню Генпрокуратури та принциповій позиції Прокуратури Волинської області засуджений вже етапований до місця виконання покарань (виправна колонія), а щодо «відповідальних» працівників нацполіціі порушено службове розслідування.
Більше того, всі регіональні прокуратури отримали доручення перевірити стан дотримання законності у сфері виконання покарань у вигляді позбавлення волі та арешту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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