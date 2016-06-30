У Луцьку сподіваються економити мільйони на теплі

У Луцьку за 9 місяців 2018 року в Луцьку впровадили 120 енергозберігаючих заходів.Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник мера ЛуцькаЗа словами Григорія Недопада, завдяки енергозберігаючим заходам у місті прогнозують економію коштів міського бюджету – близько 15,2 мільйона гривень на рік."Роботи з енергомодернізації за проектом «НЕФКО 3» дозволять зекономити 10,6 Гкал теплової енергії на рік, електричної енергії – 639 тис кВт год/рік, природного газу – 1,7 млн м куб. У грошовому еквіваленті заощадження становитимуть близько 17,3 млн грн на рік", -зауважив він.