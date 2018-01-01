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Небезпечні розваги: у Луцьку діти залізли на дах будинку. ФОТО

Небезпечні розваги: у Луцьку діти залізли на дах будинку. ФОТО
У Луцьку двоє дітей шкільного віку вилізли на дах будинку.

Про небезпечні розваги користувач із ніком Vovan Vovanuch написав у спільноті "Теревені про Луцьк".

"Чиї діти? Я б дав по сраці за такі гуляння...", - написав він та виклав фото, на якому видно двох дітей, які вмостилися на даху. У коментарях лучани уточнили, що йдеться про закинутий будинок поблизу Волинської обласної дитячої лікарні на проспекті Відродження.

"Повірте...вони мають вільний доступ... я там щодня проходжу....дивно, що безхатьки там ще не оселились", - додала користувач Victoria Brodovska.
Небезпечні розваги: у Луцьку діти залізли на дах будинку. ФОТО

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Теги: дах, розвага
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