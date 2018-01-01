Небезпечні розваги: у Луцьку діти залізли на дах будинку. ФОТО
Сьогодні, 22:13
У Луцьку двоє дітей шкільного віку вилізли на дах будинку.
Про небезпечні розваги користувач із ніком Vovan Vovanuch написав у спільноті "Теревені про Луцьк".
"Чиї діти? Я б дав по сраці за такі гуляння...", - написав він та виклав фото, на якому видно двох дітей, які вмостилися на даху. У коментарях лучани уточнили, що йдеться про закинутий будинок поблизу Волинської обласної дитячої лікарні на проспекті Відродження.
"Повірте...вони мають вільний доступ... я там щодня проходжу....дивно, що безхатьки там ще не оселились", - додала користувач Victoria Brodovska.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про небезпечні розваги користувач із ніком Vovan Vovanuch написав у спільноті "Теревені про Луцьк".
"Чиї діти? Я б дав по сраці за такі гуляння...", - написав він та виклав фото, на якому видно двох дітей, які вмостилися на даху. У коментарях лучани уточнили, що йдеться про закинутий будинок поблизу Волинської обласної дитячої лікарні на проспекті Відродження.
"Повірте...вони мають вільний доступ... я там щодня проходжу....дивно, що безхатьки там ще не оселились", - додала користувач Victoria Brodovska.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Рожищі авто збило дівчину, яка «вискочила» на дорогу
Сьогодні, 22:22
Небезпечні розваги: у Луцьку діти залізли на дах будинку. ФОТО
Сьогодні, 22:13
У Горохові за ніч поцупили акумулятори з кількох автівок
Сьогодні, 21:32
На Волині відбудеться освітянська конференція
Сьогодні, 20:46