Небезпечні розваги: у Луцьку діти залізли на дах будинку. ФОТО

У Луцьку двоє дітей шкільного віку вилізли на дах будинку.Про небезпечні розваги користувач із нікомнаписав у спільноті "Теревені про Луцьк"."Чиї діти? Я б дав по сраці за такі гуляння...", - написав він та виклав фото, на якому видно двох дітей, які вмостилися на даху. У коментарях лучани уточнили, що йдеться про закинутий будинок поблизу Волинської обласної дитячої лікарні на проспекті Відродження."Повірте...вони мають вільний доступ... я там щодня проходжу....дивно, що безхатьки там ще не оселились", - додала користувач Victoria Brodovska.