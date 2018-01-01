На Волині чоловіка арештували за несплату аліментів
Сьогодні, 01:29
На Волині чоловікові, який протягом шести років не виплачував аліменти на дітей, присудили 3 місяці арешту.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 11 жовтня.
Чоловіка вже раніше судили за несплату аліментів - тоді він мав відпрацювати 80 годин громадських робіт. Однак навіть після відбуття покарання він на шлях виправлення не став та продовжував ухилятися від сплати.
Так він, у листопаді 2012 року суд зобов’язав його сплачувати аліменти на сина та доньку в обсязі 1 тис грн. на місяць до досягнення дітьми повноліття. Однак чоловік не декларував тимчасових доходів, не стояв на обліку центру зайнятості тож зрештою заборгував 9 тис грн за період з листопаду 2017 року до 1 серпня 2018 року.
Чоловік вину визнав, але пояснив, що у той період не мав суттєвих доходів. Зрештою, суд ухвалив призначити покарання у вигляді арешту на 3 місяці.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 11 жовтня.
Чоловіка вже раніше судили за несплату аліментів - тоді він мав відпрацювати 80 годин громадських робіт. Однак навіть після відбуття покарання він на шлях виправлення не став та продовжував ухилятися від сплати.
Так він, у листопаді 2012 року суд зобов’язав його сплачувати аліменти на сина та доньку в обсязі 1 тис грн. на місяць до досягнення дітьми повноліття. Однак чоловік не декларував тимчасових доходів, не стояв на обліку центру зайнятості тож зрештою заборгував 9 тис грн за період з листопаду 2017 року до 1 серпня 2018 року.
Чоловік вину визнав, але пояснив, що у той період не мав суттєвих доходів. Зрештою, суд ухвалив призначити покарання у вигляді арешту на 3 місяці.
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