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На Волині чоловіка арештували за несплату аліментів

На Волині чоловіка арештували за несплату аліментів
На Волині чоловікові, який протягом шести років не виплачував аліменти на дітей, присудили 3 місяці арешту.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 11 жовтня.

Чоловіка вже раніше судили за несплату аліментів - тоді він мав відпрацювати 80 годин громадських робіт. Однак навіть після відбуття покарання він на шлях виправлення не став та продовжував ухилятися від сплати.

Так він, у листопаді 2012 року суд зобов’язав його сплачувати аліменти на сина та доньку в обсязі 1 тис грн. на місяць до досягнення дітьми повноліття. Однак чоловік не декларував тимчасових доходів, не стояв на обліку центру зайнятості тож зрештою заборгував 9 тис грн за період з листопаду 2017 року до 1 серпня 2018 року.

Чоловік вину визнав, але пояснив, що у той період не мав суттєвих доходів. Зрештою, суд ухвалив призначити покарання у вигляді арешту на 3 місяці.

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Теги: арешт, аліменти, суд
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