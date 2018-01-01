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У волинському озері втопився рибалка

У волинському озері втопився рибалка
В озері Глибоке, що у Маневицькому районі Волині, втопився рибалка.

Як розповіли Інформаційному агентству ВолиньPost місцеві мешканці, трагедія трапилася 22 жовтня вранці.

Відомо, що чоловік рибалив з надувного човна, який перекинувся на середині озера. Рибалка не вибрався на поверхню.

У волинянина залишилися дружина та двоє дітей.

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Теги: риболовля, Глибоке
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