У волинському озері втопився рибалка
Сьогодні, 12:48
В озері Глибоке, що у Маневицькому районі Волині, втопився рибалка.
Як розповіли Інформаційному агентству ВолиньPost місцеві мешканці, трагедія трапилася 22 жовтня вранці.
Відомо, що чоловік рибалив з надувного човна, який перекинувся на середині озера. Рибалка не вибрався на поверхню.
У волинянина залишилися дружина та двоє дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як розповіли Інформаційному агентству ВолиньPost місцеві мешканці, трагедія трапилася 22 жовтня вранці.
Відомо, що чоловік рибалив з надувного човна, який перекинувся на середині озера. Рибалка не вибрався на поверхню.
У волинянина залишилися дружина та двоє дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У волинському озері втопився рибалка
Сьогодні, 12:48
П'яні справляють нужду в темному закутку поблизу луцької мерії
Сьогодні, 12:46
У Луцьку муніципали спіймали чоловіка, який задимів цілу вулицю
Сьогодні, 12:43
Заробітчанство – одна з основних причин алкоголізму на Волині
Сьогодні, 12:40
У Луцьку муніципали вилучили майже 70 літрів сурогату. ФОТО
Сьогодні, 12:28