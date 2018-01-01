У волинському озері втопився рибалка





Як розповіли Інформаційному агентству ВолиньPost місцеві мешканці, трагедія трапилася 22 жовтня вранці.



Відомо, що чоловік рибалив з надувного човна, який перекинувся на середині озера. Рибалка не вибрався на поверхню.



У волинянина залишилися дружина та двоє дітей.

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